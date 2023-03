La leyenda de Baba za Zvezdara que aterra a TikTok: el origen de la mujer que baila en la calle

Hay personajes femeninos que forman parte de diversas historias de terror y quizá la más famosa es La Llorona ; sin embargo, en TikTok comenzaron a circular algunos videos dando a conocer a otra más, a quien hoy en día se le conoce como Baba za Zvezdara.

¿De que se trata la leyenda urbarna viral de Baba za Zvezdara que paralizó TikTok?

De acuerdo a los materiales este es nombre de una mujer de la tercera edad a quien se le ha visto bailar en medio de las calles obscuras y realizando diversos pasos como si estuviera celebrando un momento especial.

Aunque en apariencia parezca inofensiva, de acuerdo a TikTok, Baba za Zvezdara pertenece a una leyenda que tiene origen en Croacia y Serbia, la cual supuestamente representa la muerte para aquellos que se acerquen a ella.

Una de las primeras creadoras de contenido que explicó más el tema fue @marijoparanormal, quien tiene un amplio conocimiento sobre asuntos paranormales y eso le ha dado más de 1 millón de seguidores.

Ella reveló que su investigación arrojó dos explicaciones de por qué baila y es tan temida.

"Una de ellas es que si te la encuentras ella va a empezar a hacer este baile para que tu la imites y si lo haces o te acercas demasiado te va a perseguir hasta que te mate y la otra es que baila porque tiene un sacrificio para hacer que en ese caso vas a hacer tú, la persona que se encuentra", fue lo que compartió.



En otro clip la tiktoker explicó qué si una persona ve a Baba za Zvezdara y decide grabarla de lejos no sufrirán un terrible destino.

Así reaccionaron los internautas a los videos de Baba za Zvezdara

Todos los videos virales de este tipo han comenzado a generar miedo en los usuarios, quienes genuinamente creen que es real.

"Perdón por verte sin permiso", "Yo literalmente volteando cada noche a mi ventana para ver si está la señora bailando", "Ay no, qué miedo", "Si la veo de lejos ni grabarla voy a poder del pavor que tendré", "A mí sí me da miedo ver el baile", "Me pasa eso y me doy a la fuga gritando lo más fuerte", "Me salió de noche estos videos y ya no puedo dormir", "Un miedo desbloqueado más", fueron algunos comentarios en los tiktoks.



Si bien se había rumorado que los videos virales habían sido grabados en Serbia y Croacia, una chica mexicana llamada Valery, logró capturar a Baba za Zvezdara en Cuautla, Morelos, a tan solo unos metros de su ventana.

¿Tú que piensas acerca de esta leyenda? No olvides decirnos en los comentarios.

Puedes ver también: