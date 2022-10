Abuelita canta serenata para su esposo enfermo de 70 años: su gestó provocó lágrimas en redes

Los abuelitos son las nuevas estrellas de TikTok ya sean por sus bailes, reacciones o consejos que dan a través de videos cortos. En más de una ocasión, estas personas mayores de edad le han demostrado a las generaciones más jóvenes que el amor puede seguir vivo sin importar la edad con detalles sencillos, pero significativos.

Abuelita le canta canción de amor a su esposo en un hospital

El pasado 23 de septiembre comenzó a circular en redes sociales un video muy sentimental que dejó sin palabras a muchos, pues en él se pudo ver cómo una señora en Brasil tuvo el gesto más especial con su esposo, quien se encontraba internado en un hospital.

La mujer de la tercera edad, sin dejar de tomar la mano de su marido, fue filmada cantando una canción de amor en portugués solo para él con un tono muy delicado.

El señor, que se encontraba acostado en una cama, no dejó en ningún momento de verla a los ojos y además, al final acarició tiernamente su mejilla como señal de que su afecto sigue más fuerte que nunca.

De acuerdo a la cuenta que lo publicó @goodnews_movement, la canción que le dedicó la mujer a su esposo de 70 años fue 'Como é grande o meu amor por você', la cual pertenece al intérprete Roberto Carlos.

"Cantó esta estrofa: 'Tengo tanto que decirte, pero no encuentro las palabras... Qué grande es mi amor por ti¿", fue lo que explicó la cuenta que proporcionó el momento a los usuarios de Internet.



Desde el momento que se publicó, el video rápidamente se volvió viral en Twitter, Instagram y por supuesto TikTok, donde acumuló más de 3 millones de reproducciones.

De acuerdo al título del video, el señor se encontraba recuperándose en el hospital después de pasar más de dos meses internado y lamentablemente, se desconoce el nombre de la pareja o si el hombre ya se encuentra ahora descansando en su hogar.

El clip recibió una cantidad enorme de comentarios. Algunos internautas no escondieron que lloraron al verlo y a la par, lo catalogaron como una de las cosas más bonitas que hayan visto.

Así reaccionó Internet al romántico video que se volvió viral

"Esto me hizo llorar inmediatamente. ¡¡Goals!! ¡¡Conocer tal amor es la meta!!", "No exagero al decir que es uno de los videos más conmovedores que he visto en mi vida y por supuesto que terminé llorando", "La mejor serenata que he escuchado en toda mi vida", "Se pueden escuchar sus sentimientos a través de su canto y la forma en que él la mira con tanto amor. Este es un amor que es difícil de encontrar", o "¡Estoy llorando ! Esto me golpeó en muchos niveles", fueron algunos de los más destacados.



Por otro lado, también se expresó que ambos eran la definicón perfecta del amor verdadero.

"¡Amor verdadero! En la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe, qué hermoso", "Así es como se ve el amor verdadero y no me harán cambiar de opinión", "En todo el video solo pude pensar que representar el amor de verdad" y "Me hizo creen en el amor verdadero", son otras opiniones.