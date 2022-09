Mujer le propone matrimonio a su novio y rompe estereotipos: ”También merecen un detalle así”

Las propuestas de matrimonio en lugares públicos cautivan a los transeúntes que las presencian, y por ello algunos deciden grabar para compartir el tierno momento en sus redes sociales. Así le pasó a la usuaria de TikTok identificada como Jessi Hartmann, quien durante su paseo por las pirámides de Teotihuacán, México, presenció una original pedida de mano.

En video, chica hace la pedida de mano de su novio en las pirámides de Teotihuacán

Jessi Hartmann se encargó de compartir en su perfil el video de 49 segundos, en el que se aprecia a una joven pidiéndole matrimonio a su novio de rodillas. Aunque eso no fue todo, como parte del momento tan especial se ve a lo lejos un par de cómplices de la novia, quienes sostienen una pancarta con la leyenda: “¿Te quieres casar conmigo, Miguel?”. A continuación la grabación:

En la sección de comentarios, la internauta aclaró que el chico dijo que sí y más de una persona dio su opinión positiva sobre el momento viral:

“Normalicemos que una chica también puede pedir matrimonio”, "Admiración para las mujeres que tienen más iniciativa", “No manches el sueño, de muchos hombres. Suertudo tu novio”, “¿Quién dijo que la iniciativa tiene que ser siempre del hombre? Felicidades por la parejita”, “Hay mujeres que sí lo haríamos, porque encontramos a un hombre maravilloso y también merecen un detalle así”, “Muchas felicidades por el compromiso, porque se ve que ambos lo desean, él se nota emocionadísimo”, “Amo a estas chicas así, hacen sentir que la mujer puede hacer todo lo que se propone y sin límites” o “Yo lo hice, no me equivoque y no me arrepiento. Es el indicado, lo amo”.

Sin embargo, también hubo usuarios de TikTok que se declararon detractores de la acción de la novia, ya sea por tradición u otras razones personales:

“Yo no lo haría, a menos que vea que sí quiere casarse conmigo, porque no quisiera que aceptara por compromiso“, “Ay, yo no lo haría, quiero que me lo pidan a mí. Pero es cuestión de cada quien”, “No lo sé, soy fiel creyente que las relaciones no funcionan a menos que el hombre sea quién ame más a la mujer, tanto como para pedirle matrimonio”, “Yo no lo haría. Es el hombre el que debe proponer el matrimonio y si no hace, pues por algo será”, “No lo haría, porque si algo sale mal, él se va a lavar las manos y va a decir: ‘tú me lo pediste, no yo’” o “Yo no lo haría, pero se me hace bonito que ella lo hizo, y le fue bien”.

¿Y tú qué opinas sobre el caso de la chica que le pidió matrimonio a su novio rompiendo así los estereotipos? Cuéntanos en los comentarios.