Zachary Levi afirma que Marvel lo engañó para aparecer en 'Thor': se lanzó contra Kevin Feige

Este 2023 llegó al cine la cinta ‘Shazam! Fury of the Gods' , la cual tiene como protagonista a Zachary Levi, quien los últimos meses se ha dedicado a darle promoción a dicho proyecto.

Aunque es un misterio si habrá una tercera película de la franquicia debido a los nuevos cambios que tuvo la empresa DC Studios , el pasado 20 de marzo, el actor de 42 años de edad habló sobre su carrera en el ámbito de los cómics y su paso por Marvel, el cual al parecer no fue del todo grato.

Zachary Levi afirma que trabajó en 'Thor' porque Kevin Feige lo engañó sobre su rol: causó polémica

Antes de brillar como Shazam!, Zachary Levi participó en 'Thor: The Dark World' y 'Thor: Ragnarok' como Fandral, uno de los Asgardians Warriors Three, que en la trama son amigos del dios del trueno.

El actor en cuestión había sido elegido originalmente para ser Fandral desde 2011 en 'Thor', pero al final Josh Dallas terminó con el papel.

Para la segunda entrega, él no pudo regresar al MCU por lo que Levi fue contactado para encarnar al guerrero de cabellera rubia y a más de 10 años de su actuación, explicó que aceptó sin saber que sería engañado.



Resulta que el también cantante no estaba del todo convencido de entrar al MCU, debido a que consideró que los Asgardians Warriors Three no eran tan relevantes para la historia y tenía dudas de cómo se desempeñarían en la secuela.

Para ello habló con Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, quien de acuerdo a sus palabras le comentó que serían "gran parte de la película" 'Thor: The Dark World', cosa que no resultó ser del todo cierta.

"Feige es como 'Hey, ¿Querrías tomar este papel de nuevo?', y para ser honesto, mira... E insistí en hablar con él sobre ello, por dos razones. Uno, vi la primera película, y realmente no sentí que los Tres Guerreros fueran utilizados de una gran manera. Y yo estaba como '¿Va a ser el caso de nuevo, porque si es así, yo realmente no quiero hacer eso', ¿sabes? Y él dijo 'No, no, no, va a ser una gran parte de esta película. No tanto, como resultó'", fue su declaración reciente en el programa 'Happy, Sad, Confused Podcast'.



Si bien en la primera cinta los guerreros tienen un gran peso al luchar contra Loki, esto cambia conforme avanza la trama, ya que su participación se reduce a unas cuentas escenas.



Su confesión podría confirmar que Levi además de arrepentirse de su decisión, actuó en 'Thor: Ragnarok' únicamente para no incumplir su contrato, pues aquí incluso los compañeros de Thor terminan siendo asesinados por Hela, antagonista de la tercera cinta.

Por el momento Kevin Feige no ha contestado la contundente declaración de Levi que podría poner en tela de juicio el actuar del hombre más importante de Marvel.

¿Tú que piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.

Podrías pasar a ver: