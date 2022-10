5 actores que quedaron encasillados en un papel, pero supieron aprovecharlo: uno escribió un libro

Ralph Macchio - Daniel Larusso

Durante 1984 llegó a la gran pantalla la primera película de ‘Karate Kid’, en la cual Ralph se convirtió en Daniel Larusso, un joven que, tras sufrir bullying por parte de sus compañeros, aprende artes marciales de la mano de un sabio profesor. En ese entonces, el artista tenía 22 años.

Más tarde, el histrión se unió al elenco de ‘Karate Kid II’ y ‘Karate Kid III’, donde nuevamente se metió en el papel de Larusso. Aunque Macchio (de ahora 60 años) siguió su trayectoria artística y reunió algunos proyectos alejados de la saga, sus fans lo recuerdan por este icónico personaje.

En 2018 algunos personajes de ‘Karate Kid’, incluido Ralph, regresaron a la historia, esta vez para la serie de Netflix ‘Cobra Kai’. En una charla con ‘Men’s Health’ el 14 de enero de 2021, la celebridad habló de la producción que ha conquistado al público.

“Tenemos un reparto maravilloso, una escritura sobresaliente, y los chicos que crearon el show son los más grandes nerds de ‘Karate Kid’ de todos los tiempos. Esa franquicia es la base, y la usamos para traer a las nuevas generaciones, y contar historias relevantes sobre madres e hijas, padres e hijos”, señaló.

Tom Felton - Draco Malfoy

Con el paso de los años, la saga de ‘Harry Potter’ se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial, el cual contó con la actuación de estrellas infantiles como Felton, quien dio vida al antagonista Draco Malfoy cuando tenía aproximadamente 13 años.

Si bien, la estrella ha participado en otras series y películas como ‘Feed’, ‘Rex’, ‘Origin’ y ‘Canyon del muerto’, su interpretación más popular es la que realizó a lo largo de las ocho películas basadas en las obras de J.K. Rowling. Gracias a esto, en 2022 lanzó su libro de memorias ‘Beyond The Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard’.

En una entrevista con la revista ‘People’, publicada el 4 de junio de 2021, Felton reveló si se convertiría otra vez en Malfoy, enemigo de Harry Potter, para una nueva entrega.

“Si me estás preguntando si me teñiré el cabello de rubio otra vez para ser Draco, absolutamente. O (él o Lucius). ¡Haré del hijo de Draco si realmente quieres. (...) Cualquier oportunidad de volver a ser un Malfoy sería bien recibida”, recalcó.

Jim Parsons - Sheldon Cooper

Otro de los artistas que quedó encasillado en un papel fue Parsons, que protagonizó al personaje de Sheldon en ‘The Big Bang Theory’ a lo largo de 12 temporadas. Sin embargo, este proyecto le trajo gran popularidad al actor y hasta narra la serie ‘The Young Sheldon’.

Durante una plática con ‘Esquire’ el 30 de mayo de 2020, Jim contó si extraña interpretar al científico que provocó risas entre los espectadores.

“No puedes vivir una experiencia como esta sin sentirte profundamente conectado con todo el mundo que ha formado parte del proyecto. Es un gran ajuste: estuve un cuarto de mi vida metido en esto. Todavía no (lo extraño). Pero sí diré que cuando hago la voz en off del ‘spin-off’ de ‘The Young Sheldon’ a veces me entra la nostalgia”, aclaró.

Linda Blair - Regan MacNeil

En el género de terror, la película ‘El exorcista’ es un clásico que ha atrapado al público al filo del asiento. En ella, Linda se convirtió en la aterradora Regan, una niña de tan sólo 12 años que es poseída. Aunque el papel representó el salto de la fama de la actriz Blair, también quedó atrapada en el personaje.

Adrien Brody - Wladyslaw Szpilman

La carrera de Adrien quedó marcada por su desempeño en la cinta ‘El pianista’, la cual sigue la historia de un aclamado músico polaco que enfrenta diversos acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial.

En una plática con ‘El País’ el 6 de agosto del 2021, el histrión comentó qué piensa de que muchos de sus fans lo recuerden por este personaje, el cual lo llevó a ganar el Premio Oscar al Mejor Actor Principal.

“Me gustaría poder hacer algo mejor que ‘El pianista’, pero no sé si va a suceder, por lo que aún lo considero sólo una bendición, no una maldición. Me dieron una oportunidad que pocos han tenido en su vida”.