Noah Schnapp reveló que Will es gay y está enamorado de Mike en ‘Stranger Things’, serie de Netflix

Noah Schnapp de ‘Stranger Things’ confirmó que Will es gay



A lo largo de diversas escenas de ‘Stranger Things’, Will ha dado pistas de ser gay. Si bien eran solo rumores, ahora Noah Schnapp lo ha confirmado.

Ello lo hizo a través de una entrevista con ‘Variety’ el pasado 14 de julio de 2022. Además de que afirmar que Will es gay, sorprendió con una relevación que muchos ya sospechaban: su personaje está enamorado de su mejor amigo, Mike.

"Está bastante claro esta temporada que Will siente algo por Mike. Han estado sacando eso intencionalmente en las últimas temporadas. Incluso en la temporada 1, insinuaron eso y poco a poco creció esa historia. Creo que para la temporada 4, solo fui yo interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo pero lucha por saber si lo aceptarán o no, y se siente como un error y como si no perteneciera".



Anteriormente, en otra entrevista con ‘Variety’ el actor había confesado que la orientación sexual de Will estaba sujeta “a la interpretación de la audiencia”. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión, y esto se debe a que su personaje está creciendo.

"Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike. Pero antes, era un arco lento. Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje, de repente, sea gay (…) Están escribiendo este personaje real y este viaje real y lucha real y lo están haciendo muy bien".

Will es gay y siente celos de Eleven en 'Stranger Things'

Por si fuera poco, confesó que, en efecto, Will siente celos de la relación que Eleven y Mike tienen. Además, siente curiosidad por saber cómo es que los Duffer Brothers concluirán este lío amoroso:

"En la temporada 2, eran los mejores amigos y eran muy cercanos, y luego, obviamente, Mike tiene todos sus ojos puestos en Eleven. Will está lidiando con un poco de celos allí. Solo quiere recuperar a su mejor amigo y quiere que sea como en la temporada 1, cuando jugaban a D&D en su sótano. Pero Mike está superando eso y ahora solo se preocupa por Eleven. Solo estoy interesado en ver a dónde van los Duffers con eso en la Temporada 5, y cómo cierran esa historia".



No solo eso, sino que Noah Schnapp asegura que Will teme lastimar los sentimientos de Eleven si le confiesa que está enamorado de Mike, pues ahora ella ya es como su hermana.

"Y luego Eleven es como su hermana, pero él no quiere lastimarla porque si dice que le gusta Mike, eso lastimará sus sentimientos. Hay todas estas cosas corriendo en su mente. Así que solo tengo que asegurarme de transmitir la profundidad de todos sus traumas".

¿Will ya "salió del closet"? esto dijo Noach Schnapp



Por otra parte, hay quienes piensan que la escena de Will hablando con Jonathan en el volumen 2 de la cuarta temporada de ’Stranger Things’ fue una especie de “salida del closet” del menor de los Byers.

Sobre este momento, Noah Schnapp confesó que originalmente dicha escena no estaba en el guion, pero los hermanos Duffer la agregaron porque consideraron que era necesaria. Fue una manera de hacer ver que Will no estaba solo por todo lo que estaba atravesando:

"También es muy importante que la gente vea que Will no está solo, porque todo lo que vemos de él es luchar y sentirse deprimido y que no puede ser él mismo. Jonathan le está hablando en código: es la manera perfecta de decirle a alguien como Will que se preocupa por él y que lo acepta sin importar nada. Creo que fue realmente saludable".



Sin embargo, estas confesiones son el punto de vista de Noah Schnapp, pues oficialmente los Duffer Brothers, escritores de la trama de ‘Stranger Things’, no han hablado públicamente sobre la orientación sexual de Will Byers.

A pesar de ello en una entrevista con Weekly Entertainment Shawn Levy, productor de la serie, confesó que “hay una intención, estrategias claras y pensamientos reales en cada uno de los personajes”. Es decir, hablando de ‘Stranger Things’, ningún detalle es en vano, por lo que es probable que todos los indicios que ha dado Will a lo largo de todas las temporadas tengan su culminación en el final de la serie.

Asimismo, Noah Schnapp está emocionado por ver qué le depara a su personaje, por apreciar cómo sale del clóset y por descubrir por qué Will fue la primera víctima de los monstruos del Upside Down:

"Hay tantas cosas diferentes que tienen que abordar. Obviamente, esperamos una escena de salida del armario, y también quiero verlos abordar esta conexión con Mind Flayer y cómo encaja en el mundo. Y siempre me he estado preguntando, ¿por qué Will fue la primera víctima y el primero capturado? Solo quiero ver que todo encaje y todo funcione. Así que estoy emocionado de ver qué sucede".