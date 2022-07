El detalle que confirma que Will es gay en 'Stranger Things': no es la escena en el auto en la serie de Netflix

Es decir, Will no solo podría admirarlo por sus aportes científicos y tecnológicos, sino también por todo lo que sufrió por ser gay. ‘Stranger Things’ se sitúa en la década de los ochenta en Estados Unidos, cuando la homosexualidad era considerada como una enfermedad. En este sentido, puede ser que Will haya elegido a Turing como su héroe debido a que teme ser juzgado si decide revelar su orientación sexual.