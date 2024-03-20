¿Cuándo se estrena la temporada 2 de ‘Merlina’? Todo lo que debes saber

Video Las referencias ocultas en el baile de 'Wednesday' y otros 6 detalles que no notaste en la serie

Tras el éxito de la serie de los años sesenta y las películas de los noventa, la familia Addams ganó tal popularidad que no fue sorpresa que el spin-off dedicado a Merlina fuera todo un éxito en Netflix.

'Merlina' de Netflix es protagonizada por Jenna Ortega. Imagen Netflix

‘Merlina’: La serie de la hija mayor de la familia Addams que es todo un éxito

En 2022, ‘Wednesday’ estaba entre las series más esperadas, ya que los fanáticos se emocionaron al saber que Tim Burton era el director, además de ver la caracterización de Jenna Ortega como la hija mayor de Homero y Morticia Addams.

En su semana de estreno, ‘Merlina’ fue todo un éxito, quitándole el récord a ‘Stranger Things 4’ como la ficción más vista de la plataforma. Debido a este fenómeno, Netflix renovó la ficción en enero de 2023.

Aunque se esperaron 3 meses para hacer el anuncio oficial, los creadores del show se estaban anticipando y ya tenían planeado cómo querían desarrollar la historia.

“Sentimos que solo acabamos de tocar la superficie de estos personajes”, dijo Miles Millar, el showrunner, a ‘TVLine’.



Mientras que Alfred Gough, el segundo showrunner, aseguró a ‘Empire’ que aún hay muchas historias que explorar sobre los Addams, así que no sería una sorpresa si la ficción tuviera más de dos ciclos.

¿Qué actores regresarán para la temporada 2 de ‘Merlina’?

No cabe duda que Jenna Ortega estará de vuelta en la segunda temporada, así como Emma Myers, quien ganó millones de seguidores con su interpretación de Enid Sinclair.

También se especula que Xavier Thorpe, interpretado por Percy Hynew White, ahora que Tyler ya no estará presente. George Farmer, Naomi J Ogawa, Jamie McShane, Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones, Issac Ordóñez y Fred Armisen podrían sumarse al elenco.

De acuerdo con el portal ‘Sensacine’, otro miembro de la familia Addams se incorporará a la serie, aunque por el momento no ha dicho quién es, pero los fans creen que podría ser el Tío Cosa o la abuela de Merlina.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘Merlina’ en Netflix?

Debido a la huelga de escritores y actores de Hollywood, la segunda temporada de ‘Merlina’, así como otras producciones de Hollywood, tuvieron que atrasar su producción.



En noviembre de 2023 se confirmó que los nuevos episodios empezarían a grabarse en Irlanda en abril de 2024, por lo que la ficción podría llegar a la plataforma de streaming hasta 2025.

La trama de la segunda entrega continúa siendo un secreto, ya que desean mantener el misterio para los fanáticos, por lo que Jenna Ortega solo se ha limitado a decir que será más impresionante que la primera temporada.

“Creo que todo es más grande. Tiene mucha más acción. Creo que cada episodio probablemente se parecerá un poco más a una película, lo cual es bueno”, dijo la actriz en la alfombra roja de los premios Emmy.