Enid de ‘Wednesday’ es perfecta como Spider-Gwen: así se vería la actriz en personaje

Este año la actuación en ‘House of the Dragon’ de Milly Alcock hizo que fuera considerada por los fans para ser Spider-Gwen, aunque ya hay una nueva contendiente por el papel en la mente del público.

Se trata de la estrella en asenso Emma Myers, quien interpreta a Enid Sinclair en la serie de Netflix ‘Wednesday’ y que físicamente tiene un gran parecido con el personaje de los cómics de Marvel, hasta sus peinados son similares.

Gwen Stacy en los cómics fue el primer gran amor de Peter Parker, pero murió a manos del Duende Verde. Sin embargo, en otras historias del multiverso su muerte nunca pasó y ella fue la mordida por la araña radioactiva, que le dio poderes.

En la pantalla grande ha sido interpretada por Bryce Dallas Howard en ‘Spider-Man 3’ (2007) y por Emma Stone en los dos filmes de ‘The Amazing Spider-Man’ con Andrew Garfield.

También tiene una versión animada en el cine con la voz de Hailee Steinfeld que volverá a aparecer junto con otros actores y variantes arácnidas en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ cuando se estrene esta secuela en junio de 2023.

Como en ‘live action’ actualmente no hay alguien interpretando a Gwen Stacy, muchos fans piden que sea Emma Myers de ‘Wednesday’ quien dé vida al personaje, incluso algunos ya mostraron cómo se vería.

Enid de ‘Wednesday’ sería perfecta como Spider-Gwen: así se vería

También conocida como Ghost-Spider, ya que el nombre Spider-Gwen revelaría su identidad secreta, el personaje se ha mostrado cada vez más como una versión juvenil de Gwen Stacy.

Tanto así que en los cómics su look y personalidad es muy similar a la de Enid de ‘Wednesday’, con una actitud alegre y brillante (aunque más rockera), el cabello pintado de colores arcoíris y siendo una amante de la tecnología.

Por eso es que muchos fans han comparado a Enid con Gwen y quieren que Emma Myers la interprete, pero sus deseos no solo se quedan en palabras, algunos han mostrado cómo se vería la actriz como el personaje.

En Twitter una de las imágenes que más reacciones ha tenido es la que hizo la cuenta WenclairEndgame, al usar Photoshop sobre un cosplay de Spider-Gwen y colocarle el rostro de Enid de ‘Wednesday’ y crear unas fotos que pareciera real.

La edad de Emma Myers también es perfecta para interpretar a Gwen Stacy en el MCU o en las películas de Sony, pues aunque la actriz interpreta a Enid de 16 años, en la realidad tiene 20 años.

Esta edad se acopla perfecto a la del Peter Parker de Tom Holland (26 años) después de los eventos en ‘Spider-Man: No Way Home’, donde Peter está a punto de entrar a la universidad y tendría entre 18 o 20 años para la siguiente entrega.





Emma Myers de ‘Wednesday’ quiere ser Spider-Gwen

Pero no solo los fans son los que imaginan a la actriz de Enid como la nueva Gwen Stacy en el cine, incluso la propia Emma Myers desea ser la elegida en el futuro para encarnar al personaje.

En una entrevista con Elite Daily el 23 de noviembre de 2022, a la actriz le preguntaron cuál era su papel soñado, a lo que Emma respondió primero que el de la chica Door del libro ‘Neverwhere’ de Neil Gaiman.



Pero su segunda respuesta fue la más sorpresiva, ya que comentó que si en algún momento se realiza un ‘live action’ del Spider-Verse, le encantaría ser Spider-Gwen.

“Si alguna vez hicieran un ‘live action’ de ‘Into The Spider-Verse’, me encantaría interpretar a Spider-Gwen. Me raparía la cabeza; me teñiría el pelo. Siento que eso sería increíble”.