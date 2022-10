Taylor Swift quería actuar en ‘Les Misérables’: contó por qué su audición fue una “pesadilla”

Taylor Swift quería actuar en ‘Luna Nueva’, pero el director le negó la oportunidad de aparecer en la película porque creyó que su popularidad como cantante podría distraer a la audiencia de la trama.

Sin embargo, esa no fue la única cinta en la que se le cerraron oportunidades. Recientemente, ella misma contó cómo fue su proceso de audición para ‘Les Misérables’.





Taylor Swift confesó que hizo audiciones para la película ‘Les Misérables’

A finales de octubre del 2022, la cantante de ‘Anti-Hero’ visitó el programa ‘The Graham Norton Show’ y reveló que, una década atrás, había tenido la oportunidad de trabajar con Eddie Redmayne.

El metraje de los dos nunca salió al aire, por lo que esta información es completamente nueva para muchos de sus fans.

Según contó:

“Básicamente estaba audicionando para dos papeles en ‘Les Mis’. Había hecho algunas audiciones, había ido a Nueva York y lo que sea. Creo que ya se había establecido que tenía la imagen de Cosette, pero tenía el rango vocal de Eponine”.



Si bien parecía tener dos posibilidades dentro de la cinta, Taylor Swift pronto se dio cuenta de que no se quedaría con ninguno de ellos:

“Estaba ahí para pasarla bien, pero no por mucho tiempo. No me iban a dar un papel”.



Aún así, cuando le ofrecieron hacer una última prueba en pantalla, no pudo resistirse a la oportunidad. ¿La razón? Audicionaría con Eddie Redmayne, uno de sus actores favoritos.



Sin embargo, su primer encuentro con el histrión no fue nada glamoroso, pues, le pintaron los dientes cafés y grandes ojeras para su prueba.

“Yo dije como ¿vamos a hacer eso después de que conozca a Eddie Redmayne, verdad? Eso no es algo que hagas antes de que yo conozca gente’ (...) Me dijeron ‘no, no, todo el mundo te va a conocer así (en caracterización)’ (...) Yo pensé ‘esto se convirtió inmediatamente en una pesadilla’”.



Debido a lo incómoda que se sentía con esa imagen, cuando habló por primera vez con su compañero de escenas, lo hizo apretando los labios.

La intérprete de ‘I Bet You Think About Me’ remató su anécdota recordando que el ganador de un premio Oscar estaba llorando en la escena y ella creyó que era por su aspecto.



Eddie Redmayne también estaba presente en el show y contó cómo fue su experiencia trabajando a lado de Taylor Swift.

Contó que, por su parte, otro detalle lo preocupaba.

“Acababa de comer bolas de pan de ajo (...) Y fue muy raro porque Taylor Swift estaba completamente vestida como Eponine y yo estaba en mi ropa para hacer ejercicio”.



La prueba consistió en que cantaran muy cerca el uno del otro, por lo que temía que la cantante se percatara de su aliento a ajo.

“Estaba intentando mostrar emoción sin castigarte al mismo tiempo”.