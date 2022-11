Sylvester Stallone se disparó en la pierna al filmar ‘The Expendables’: así fue el accidente

En una plática sobre su vida, Sylvester Stallone además de arremeter contra el spin-off de 'Rocky' sobre Drago y ‘Creed III’, también compartió varios detalles que nunca había contado del detrás de cámaras de sus películas.

En la entrevista publicada por The Hollywood Reporter el 7 de noviembre de 2022, el actor de 76 años reveló que en un momento de su carrera le ofrecieron 34 millones de dólares por hacer ‘Rambo IV’, pero los rechazó.

También habló sobre la franquicia de ‘The Expendables’, la cual fue responsable de crear y que junta en sus películas a muchas estrellas de acción. Dijo que la cuarta entrega está en camino, aunque ahora Jason Statham está a la cabeza.

Sobre el tema de ‘The Expendables’, Stallone también reveló que, al involucrar explosiones y muchas armas, en la filmación de la primera película de 2010 sufrió varias heridas y hasta tuvo un accidente con su pistola.





Sylvester Stallone se disparó en la pierna al filmar ‘The Expendables’

De acuerdo con el comentario incluido en el DVD de la película y lo reportado por iMDB, Stallone sufrió 14 heridas al filmar ‘The Expendables’, entre las cuales se incluyen un diente roto y un esguince de tobillo.

Pero en su entrevista con The Hollywood Reporter, el actor reveló que un accidente con una de sus pistolas pudo haberle costado hasta el pie completo.

Cuando habló sobre su posición en contra de usar armas verdaderas en Hollywood, Stallone confesó que en ‘The Expendables’ una pistola se accionó sola junto a su pierna.

“Casi he tenido accidentes. Nunca he dicho esto, pero una pistola literalmente se disparó en mi funda en ‘The Expendables’, ‘bam’, justo debajo de mi pierna. He usado armas que son increíblemente peligrosas a corta distancia. Me sorprende no haber perdido un dedo o algo así”.

Sylvester Stallone se manifiesta para dejar de usar pistolas en Hollywood

Aunque la estrella de acción de películas como ‘Rambo’, ‘Samaritan’, ‘Cobra’ y ‘Escape Plan’ (que puedes ver en ViX+) le dijo al medio que nadie en la industria ha disparado más pistolas con balas de salva que él, sabe que son un riesgo.

Dijo que en ‘Rambo IV’ tenía la idea de mostrar qué le pasaba a un cuerpo al ser balaceado por un calibre .50, así que llenaron un maniquí con 200 libras (90 kilos) de carne y le dispararon con salvas.

“Pensé ‘cuando dispare, se va a caer el muñeco’. No tenía balas la pistola. Fue solo la fuerza de la compresión en los cartuchos. Pero hizo al muñeco polvo. Lo destrozó en pedazos. Entonces disparé a unos árboles de bambú y literalmente los rompió a la mitad. ¡todo sin usar balas!”.



Luego de su revelación, Stallone dijo que solo era cuestión de tiempo para que ocurrieran accidentes como el que pasó con Alec Baldwin en el set de su película ‘Rust’, donde la directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida.