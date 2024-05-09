'Rocky' tendrá una nueva película, pero no es como los fans esperan

Video ¿Por qué 'Rocky' siempre será mejor que 'Creed'? Sylvester Stallone está molesto con las nuevas películas

La historia real detrás de la creación de la icónica película 'Rocky' está a punto de llegar a los cines con 'I Play Rocky'.

Dirigida por el ganador del Oscar Peter Farrelly, esta película nos sumerge en el viaje de un hombre que, al igual que ocurre con el famoso boxeador, soñó con alcanzar la cima a pesar de las condiciones más adversas.

'Rocky' es uno de los clásicos de Hollywood

¿De qué trata 'I Play Rocky', la nueva película de Sylvester Stallone?

La sinopsis oficial de 'I Play Rocky' nos cuenta la siguiente historia: "Un actor en apuros con una cara parcialmente paralizada y un impedimento del habla escribe un guión que un gran estudio de cine quiere comprar, pero se niega a venderlo a menos que consiga interpretar el papel principal".

Este actor, decidido a apostar por sí mismo, trabaja por unos centavos para hacer la película con él mismo en el papel protagonista y, como ya sabemos, el resultado fue 'Rocky', una película que se convirtió en el mayor éxito en taquilla en 1976 y que ganó el Oscar como Mejor Película, obteniendo además 10 nominaciones a este premio y convirtiéndose en un filme de culto y hasta en una franquicia.



Peter Farrelly, conocido por su trabajo en 'Green Book: una amistad sin fronteras', se encargará de dirigir esta película biográfica. Junto a él, el guionista Peter Gamble (de 'Oficina Zombie') ha creado una historia inspiradora que captura la esencia de Sylvester Stallone.

Christian Baha y Toby Emmerich, ex jefe de Warner Bros. Motion Pictures, también están involucrados como productores.

Actualmente, la cinta se encuentra en proceso de preproducción y casting.

¿Quién interpretará a 'Rocky' en la película 'I Play Rocky'?

Algo importante a destacar es que Sylvester Stallone no interpretará su propio papel, sino que lo hará alguien que sea desconocido y sólo necesite de una oportunidad para demostrar su gran talento al mundo, al igual que Stallone antes de protagonizar 'Rocky'.

El actor de la saga de películas aún no ha dado declaraciones al respecto.

¿Cuándo se estrenará 'I Play Rocky'?

Aún no se han dado detalles sobre el estreno del filme, pero algunos fans esperan que esta nueva cinta vea la luz a finales del 2025 o en 2026.

Prepárate para sumergirte en el emocionante viaje detrás de una de las películas más icónicas de todos los tiempos. ¡No te la pierdas!