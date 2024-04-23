Sylvester Stallone dice cuál fue el error de ‘Cobra’, una de sus películas peor calificadas

Video 'Rambo': Sylvester Stallone se rompió las costillas en una escena y otros secretos de la película

En 1986, el mundo del cine fue testigo del estreno de ‘Cobra’, una película dirigida por George P. Cosmatos y protagonizada por Sylvester Stallone. La trama giraba en torno a Marion Cobretti, un duro policía callejero que se ve obligado a proteger al único testigo superviviente de las acciones de una secta asesina.

Aunque en la década de los 80, Stallone nos regaló grandes joyas como ‘Rocky’ o ‘Rambo’, ‘Cobra’ pasó a la historia como uno de sus trabajos peor valorados (actualmente tiene apenas un 18 por ciento de aprobación de parte de la crítica especializada en ‘Rotten Tomatoes’), al punto tal de que recibió una nominación a los Razzie como peor actor por dicho proyecto.

Si bien con el tiempo alcanzó el estatus de película de culto, el propio Stallone confiesa en qué flanqueó y en qué pudo mejorar la cinta.

'Cobra' Imagen Warner Bros.

Sylvester Stallone dice por qué cree que la película ‘Cobra’ falló

En una reciente presentación de su documental ‘Sly’, el actor de 77 de años reflexionó sobre la cinta de 1986.

En su intervención, Stallone reveló que él mismo considera que ‘Cobra’ no es una de uss mejores películas. Según dijo, “sintió que él debió haber dirigido” la cinta y que, mirando hacia atrás, considera que está “a medias”.

“Para mí, ‘Cobra’ estaba a medias, podría haberlo hecho mejor, pero no me estaba concentrando lo suficiente. Sentí que eso era algo que debería haber dirigido, y no lo hice, y lo lamento”, admitió Sylvester Stallone.

“Esa es la cuestión de hacer películas, además de ver cómo se te cae la línea del cabello, dices: ‘Dios, ¿por qué no me esforcé más?’”, añadió entre risas el intérprete.

Sylvester Stallone Imagen Getty Images

¿‘Cobra’, la fallida película de Sylvester Stallone, podría ser una serie de televisión?

En redes sociales circula, desde hace algunas semanas, el rumor de que la cinta de culto podría regresar en formato de serie de televisión.

La especulación surgió a partir de una serie de declaraciones que el actor hizo a medios de comunicación en 2019.

En una entrevista con ‘Fandango’, aseguró que estaba en conversaciones para convertir ‘Cobra’ en una serie de televisión. “Estoy hablando con [el director] Robert Rodríguez ahora mismo sobre ‘Cobra’, que parece que podría suceder como una serie”.

Aunque Rodríguez no estuvo involucrado en la primera película, Stallone mencionó que “ahora es básicamente su bebé”.

'Cobra' Imagen Warner Bros.



En dicho año también comentó a ‘Empire’ su deseo de que la historia se hicieran una “franquicia porque ese personaje era genial”.

En la mencionada conversación, también señaló que había “arruinado” lo que hubiera sido una gran película: “Mi vida personal se interpuso. Pero estamos intentando traerlo de vuelta como una serie de televisión en streaming”.

A pesar de estas declaraciones, actualmente no hay ninguna actualización sobre el progreso de la serie de televisión, por lo que los rumores sobre ‘Cobra’ pueden considerarse falsos.

¿Recuerdas la película ‘Cobra’ de Sylvester Stallone?, ¿crees que es buena o mala? Cuéntanos qué piensas de la cinta en los comentarios.