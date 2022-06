¿Karen Wheeler es la hermana de 001 en 'Stranger Things'? 4 pruebas de la teoría en la serie de Netflix

Pero no sería la primera vez que la serie de los hermanos Duffer traería de vuelta a la vida a un personaje que todos los fans daban por muerto. A pesar de que Hopper estuvo muy cerca de la explosión en el laboratorio ruso de Hawkins, el ex jefe de la policía no solo sobrevivió, sino que fue capturado por la KGB y enviado a un campo de trabajo.