Vecna podría triunfar al final de 'Stranger Things 4', vol 2: el actor dio un spoiler de la serie de Netflix

‘Stranger Things 4’ sorprendió a todos con su nuevo villano, Vecna, a pesar de que hay pruebas de que estuvo presente en la serie de Netflix desde la temporada 1.

Ahora, el actor que le da vida a este temible monstruo del Upside Down, Jamie Campbell Bower, dio un spoiler sobre su personaje en la temporada final de ‘Stranger Things’.

Lo que se sabe hasta el momento de la quinta temporada de ‘Stranger Things’



En febrero de 2022 los Duffer Brother lanzaron una carta dirigida a los fans en la que explicaban qué será del futuro de ‘Stranger Things’. Además de confesar que ‘Stranger Things 4’ ha sido la temporada más difícil que han hecho, también explicaron que tanto el volumen 1 como el 2 son “el comienzo del fin”.

"Hace siete años que planeamos todo el arco argumental de ‘Stranger Things’. En aquel momento, pensamos que la historia duraría cuatro o cinco temporadas. Resultó demasiado larga para contarla en cuatro, pero, como pronto verán por ustedes mismos, nos estamos acercando rápidamente al final. La cuarta temporada es la penúltima, la quinta será la última".



Es decir, una quinta temporada de ‘Stranger Things’ ha sido confirmada de manera oficial por los creadores de la serie, los Duffer Brothers. Sin embargo, aún no se sabe cuando se estrenará, aunque se espera que sea a finales de 2023 a lo mucho.

El spoiler que el actor de Vecna dio sobre su personaje en ‘Stranger Things 5’



A pesar de que es poco lo que se sabe sobre la quinta temporada de ‘Stranger Things’, Jamie Campbell Bower (Vecna), dio un spoiler sobre lo que se podrá ver en ella.

Y es que en una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’ el actor confesó lo siguiente: “Yo sé sobre la quinta temporada. Toma de eso lo que quieras”.



Si se lee de la manera correcta, esta declaración podría ser considerada como un spoiler, no solo de la quinta temporada sino también de la cuarta.

Y es que esto confirmaría que Vecna no será vencido (o no del todo) por Eleven y sus amigos en la cuarta temporada, pues el hecho de que Jamie Campbell Bower sepa sobre ‘Stranger Things 5’ hace pensar que formará parte de su elenco. Es decir: Vecna seguirá con vida para el final de la serie de Netflix.

Esto concuerda con lo que Sadie Sink, quien interpreta a Max en ‘Stranger Things’ dijo en entrevista con ‘The Hollywood Reporter’:

"Honestamente, no sé nada sobre la quinta temporada. Lo mantienen muy cerrado de alguna manera y no dejan que nadie del elenco lo sepa. Creo que algunos miembros del elenco saben lo que va a pasar, pero no he recibido ninguna información".



En este sentido, sería aún más sólida la confirmación de la participación de Vecna (Jamie Campbell Bower) en ‘Stranger Things 5’, quien podría ya estar enterado de lo que va a pasar en el final de la serie de Netflix.

Teorías sobre lo que podría pasar en ‘Stranger Things 5’



De acuerdo con Ross Duffer en una entrevista con TV Line, es casi seguro que para la temporada 5 de ‘Stranger Things’ habrá un salto en el tiempo, pues sus protagonistas crecen muy rápido

"Idealmente hubiéramos filmado las temporadas 4 y 5 consecutivamente, pero no había forma factible de hacerlo".



Tomando esto en consideración, además del hecho de que Jamie Campbell Bower está enterado de lo que pasará en la quinta temporada de ‘Stranger Things’, es posible imaginar los escenarios que veremos para el final de la serie de Netflix.

Es así como se piensa que es probable que Eleven y sus amigos pierdan la batalla contra Vecna en la temporada 4 volumen 2, a pesar de que se han mostrado listos para enfrentarlo.

Asimismo, dado que aún no se confirma qué actores podrían participar en la temporada final de ‘Stranger Things’, cabe la posibilidad de que alguno de ellos no regrese como causa de la muerte de alguno de los personajes.