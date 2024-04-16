'Secuestro del vuelo 601': Así se grabaron las escenas con el avión volando en la serie de Netflix

Video Así fue el secuestro del vuelo 601: la aterradora historia real que inspiró la serie de Netflix

La serie de Netflix ‘Secuestro del vuelo 601’ ha captado la atención de los espectadores con su trama intensa y emocionante. Basada en la historia real del secuestro más largo de un avión en Latinoamérica, presenta un relato que se desarrolla en una aeronave y tensos momentos en el aire.

Llevar esta historia a la pantalla chica no solo implicó hacer algunas dramatizaciones y cambios a los sucesos reales. Su otro gran desafío fue recrear de manera realista la experiencia de estar dentro de un avión en pleno vuelo. Evidentemente, la producción no filmó sus escenas en el aire, sino que tuvieron que valerse de tecnología de punta y soluciones creativas para transmitir la tensión y el drama de la situación.

'Secuestro del vuelo 601', serie de Netflix Imagen Netflix

‘Secuestro del vuelo 601’: ¿cómo se grabaron las escenas en el avión de la serie de Netflix?

Uno de los elementos que más destaca en la serie es el realismo del cielo y del avión. ¿Cómo se logró esto? La respuesta está en la implementación de LED Walls, instalaciones compuestas por numerosos paneles que funcionan en conjunto para mostrar imágenes, videos o animaciones. Estas paredes ofrecen una alta definición y brillantez, permitiendo crear entornos inmersivos y detallados.

"Son pantallas gigantes que rodean el set, están todo el tiempo proyectando cielos y todo lo que uno necesite", explicó el director de la serie Camilo Prince a ‘Infobae’.

Esta tecnología no solo aportó realismo visual, sino que también facilitó la interpretación de los actores. "Uno miraba por la ventana y había nubes y había un sol. El equipo fue tan maravilloso que hizo todo para que el trabajo fuera mucho más fácil para los actores", comentó Mónica Lopera, quien interpreta a Edilma, una auxiliar de vuelo, al citado medio.

'Secuestro del vuelo 601' Imagen Netflix



La escenografía de la serie de Netflix sí contó con un avión real aunque uno de vuelo, sino uno adaptado para filmaciones que permite simular las turbulencias y el movimiento de la aeronave.

Mónica Lopera, actriz de 'Secuestro del vuelo 601', compartió imágenes en el set de la serie de Netflix. Imagen Instagram



La serie también se valió de la tecnología CGI (Computer-Generated Imagery), edición por computadora, para crear elementos que no podían ser filmados en el set.

Las escenas que se desarrollan en ‘tierra firme’, como el área donde se preparan las azafatas o el área de negociaciones de las autoridades, ocuparon un set tradicional.

¿Dónde se grabó la serie ‘Secuestro del vuelo 601’?

Las grabaciones de la serie de Netflix se llevaron a cabo en Bogotá y Cali, Colombia, un detalle que refleja el origen de la historia real (el avión secuestrado el 30 de mayo de 1973 era colombiano e iba a realizar una ruta nacional).

Mónica Lopera, actriz de 'Secuestro del vuelo 601', compartió imágenes en el set de la serie de Netflix. Imagen Instagram



¿Ya viste ‘Secuestro del vuelo 601’? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la serie de Netflix.