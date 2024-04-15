‘Secuestro del vuelo 601’: ¿Netflix inventó personajes en la serie? Diferencias con los reales

Video Así fue el secuestro del vuelo 601: la aterradora historia real que inspiró la serie de Netflix

El pasado 10 de abril, Netflix sumó a su catálogo ‘Secuestro del vuelo 601’, una serie que a lo largo de 6 episodios relata las dificultades que enfrentan dos azafatas cuando el avión en el que trabajan es secuestrado por dos personas y las negociaciones con las autoridades no fluyen de manera inmediata.

La producción colombiana está inspirada en la historia real del secuestro del vuelo HK 1274, que el 30 de mayo de 1973 despegó de la ciudad de Pereira (Colombia) con destino a Medellín y terminó pasando más de 55 horas en el aire.

El secuestro más largo de un avión en Latinoamérica, a su vez, dio pie al libro ‘Los condenados del aire’, del periodista italiano Massimo Di Ricco, publicado en 2020 y que da cuenta de este y otros episodios inusuales de piratería aérea.

Si bien, el relato de Netflix de este suceso toma algunas libertades creativas. A continuación, contamos las que respectan a los personajes.

'Secuestro del vuelo 601', serie de Netflix Imagen Netflix

‘Secuestro del vuelo 601’: reparto de la serie de Netflix

La serie cuenta, en su mayoría, con talento colombiano, lo cual no es de extrañarse y que la historia real sí tuvo como punto de partida dicho país latinoamericano.

El elenco de 'Secuestro del vuelo 601' es el siguiente:





Mónica Lopera como Edilma Pérez o ‘Edie’, asistente de vuelo

Christian Tappan como el comandante y Richard Wilches

Ángela Cano como Bárbara Gallo, asistente de vuelo

Enrique Carriazo como Ingeniero Pirateque, el gerente de Aerobolivar

Marcela Benjumea como Manchola, la jefa de las azafatas

Johan Rivera como Guillermo Luís Lequerica, el copiloto

Carlos Manuel Vesga como Francisco 'El Flaco' Marulanda, un pasajero

Ilena Antonini como Marisol, una azafata novata

Valentin Villafañe como Borja, uno de los secuestradores.

Alian Devetac como 'El Toro' Solano, el segundo secuestrador

'Secuestro del vuelo 601', serie de Netflix Imagen Netflix

‘Secuestro del vuelo 601’ diferencias entre los personajes de la serie de Netflix y los reales

Una de las principales diferencias entre la serie de Netflix y los sucesos reales es el número de pasajeros: en la versión de la plataforma de streaming se muestran alrededor de la mitad de los 84 que iban a bordo del vuelo HK 1274.

Otro de los cambios más significativos que hizo Netflix fue que, en la historia real, la tripulación del avión hizo un cambio a mitad del secuestro, puesto que el cansancio del piloto, copiloto y azafatas no hacía viable que siguieran al frente de una situación tan tensa. Por el contrario, en la versión del servicio de streaming, se mantienen los mismos personajes desde el primer capítulo.

Esta adaptación televisiva se centra en las azafatas que ayudaron a que el delito en cuestión tuviera el mejor desenlace posible. En especial, el foco está en Edilma Pérez, a quien se presenta como una madre de 3 hijos completamente desbordada por el trabajo y las tareas domésticas.

En la vida real, según relató Massimo Di Ricco en el podcast ‘Los aeropiratas’ de Radio Ambulante, ella fue una de las azafatas de relevo y tenía cinco hijos, a quienes dejó al cuidado de su hermana durante la travesía.

Mónica Lopera en 'Sucuestro del vuelo 601' Imagen Netflix



Bárbara Gallo es su ayudante en la difícil tarea de sobrellevar ‘Secuestro del vuelo 601’. En la vida real, el personaje más parecido se llamaba María Eugenia Gallo, era amiga del trabajo de Edilma y también entró de relevo al avión secuestrado.

Netflix presenta a una tercera azafata, llamada Marisol. En la segunda tripulación que se embarcó en vuelo HK 1274, solo iban Edilma y María Eugenia.

Otros nombres de personajes que se cambiaron para la serie fueron los de el piloto y copiloto del vuelo. En la vida real, hubo dos pilotos a cargo del vuelo HK 1274, Jorge Lucena y Hugo Molina, en vez de únicamente Richard Wilches.

Lo mismo sucedió en el caso de los copilotos: Pedro Gracia y Pedro Ramírez fueron los segundos a cargo en el secuestro, mientras que la adaptación de Netflix muestra únicamente a Guillermo Lequerica.

Además, los secuestradores del vuelo colombiano de 1973 llevaron en todo momento el rostro cubierto.

'Secuestro del Vuelo 601': Toro Solano y Borja Imagen Pablo Arellano / Netflix

‘Secuestro del vuelo 601’: Netflix tomó libertades creativas con respecto a la historia real

Si bien la serie está basada en hechos reales, toma su principal inspiración del libro ‘Los condenados del aire’, del periodista Massimo Di Ricco.

El autor comentó a ‘El Tiempo’ que no puso condiciones para que la adaptación televisiva fuera completamente fiel a los sucesos que él investigó y narró en su libro:

“En el contrato les di carta blanca para que puedan dramatizarlo de la forma en que quisieran. No era mi interés que reflejaran la historia real, porque sé que cualquier cosa ocurrida entonces fue mucho más loca, complicada y surrealista de lo que podría contarse”, aseguró.

Hace justo tres años los hermanos Botía de @miracoltv me contactaron para llevar Los condenados del aire a la pantalla. En nuestra primera call casi me dio por llorar al ver su emoción y que tenían mi libro rayado y anotado de arriba a abajo — Massimo Di Ricco (@massimodiricco) April 11, 2024