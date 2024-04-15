'Secuestro del vuelo 601': ¿Existe el Frente Popular Revolucionario o lo inventaron en la serie?

Video Así fue el secuestro del vuelo 601: la aterradora historia real que inspiró la serie de Netflix

La serie de Netflix 'Secuestro del vuelo 601', que se estrenó hace apenas unos días, nos sumerge en un relato sobre un rapto aéreo que parece sacado de una novela de suspenso; no obstante, está basado en hechos reales.

ELN y el 'Secuestro del vuelo 601': La realidad tras la ficción de la serie de Netflix

PUBLICIDAD

La trama gira en torno a dos revolucionarios armados que secuestran y amenazan con volar el vuelo 601, operado por la Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM), con más de 80 pasajeros a bordo en 1973.

Existen muchas dudas sobre qué cosas plasmadas en sus 6 capítulos son reales o no y una de las más comentadas en redes sociales es si el Frente Popular Revolucionario es una organización que existe o existió y aquí te contamos.

En la trama, los dos secuestradores del avión, Eusebio Borja y Francisco Solano López, son quienes lideran el ataque y al despegar el avión muestran que se encuentran armados y se identifican como miembros del Frente Popular Revolucionario. Si bien esta organización es ficticia, resulta que en la realidad los dos aseguraron ser parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

Imagen Getty Images y Netflix



De acuerdo con 'CNN', el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un grupo guerrillero de izquierda activo en Colombia desde 1964 y a partir de 2021, se nombró a Herlinto Chamorro, conocido con el alias "Antonio García", como su líder. Es el último grupo armado de este tipo que sigue en actividad en Colombia después del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016.

El ELN se fundó con el objetivo de luchar contra la desigualdad social y económica en Colombia y establecer un sistema político más justo y equitativo. La organización ha estado involucrada en una serie de actividades ilegales, como el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y la minería ilegal, para financiar sus operaciones.

PUBLICIDAD

¿Por qué los secuestradores llegaron a Aruba?

Otra duda puntual es por qué los secuestradores decidieron parar en Aruba y tanto en la ficción como en la realidad, el avión secuestrado se dirigía de Panamá a Venezuela cuando fue desviado a dicha isla. Por lo tanto, el secuestro no estaba directamente relacionado con dicho territorio, ya que el avión secuestrado se dirigía de Bogotá a Medellín y fue desviado a Aruba.

Aruba es una pequeña isla caribeña a más de mil kilómetros de Pereira, donde los secuestradores llevaron el avión, manteniendo a los pasajeros y la tripulación como rehenes mientras negociaban con las autoridades colombianas.

Isla de Aruba Imagen The Grosby Group y Netflix



En 1973, año en el que trascurrió el secuestro real, Aruba formaba parte de las Antillas Neerlandesas. Durante este período, había un debate significativo sobre el estatus político de Aruba dentro del Reino de los Países Bajos, por lo cual al ingresar la nave aérea al territorio fue difícil tomar decisiones sobre qué hacer, lo cual al final terminó favoreciendo a los secuestradores, quienes después de algunas horas salieron del lugar.

¿Ya sabías estas curiosidades de 'Secuestro del vuelo 601'? Dinos en los comentarios.