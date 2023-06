Salma Hayek y Netflix logran increíble parodia de sí mismos en la nueva temporada de 'Black Mirror'

La temporada 6 de 'Black Mirror' ya está disponible desde las 2 de la mañana de este 15 de junio en México con 5 increíbles nuevos episodios que ponen a prueba nuestra confianza en la tecnología y desde el primer momento, varios usuarios de Netflix califican el primer episodio como el mejor.

¿De qué trata el nuevo capítulo de 'Black Mirror' 'Joan es horrible'?

Annie Murphy y Salma Hayek protagonizan el capítulo 'Joan es horrible' en el que una mujer común y corriente descubre al llegar a casa que están usando su vida para crear una serie dramática de ficción en la plataforma de streaming más popular y refleja la realidad.

Así es Netflix dentro de Netflix

Para empezar, el creador de la serie hace que 'Black Mirror' voltee hacia su propia empresa de streaming y creación de contenido, y cree una parodia al respecto, convirtiendo Netflix en 'Streamberry', cambiando la 'N' que nos aparece al inicio de sesión por una 'S', pero dejando el sonido característico ("tu-dum") y toda la estructura del acomodo de las series en la pantalla de inicio.

El episodio explora diversos temas entre los que destacan los multiversos, el uso de los términos y condiciones para usuarios de este tipo de plataformas, las imágenes digitales creadas por inteligencia artificial, el futuro de la creación de contenidos como experiencias personalizadas, entre otras cosas, pero sobre todo el creador de la serie quería criticar lo sencillo que es tomar la vida de las personas y convertirla en contenido, con o sin su consentimiento.

Por supuesto, la protagonista, al ver que 'ventanean' toda su vida en pantalla, incluso lo que no quiere que se sepa, como las sesiones con su terpeuta y su exnovio, intenta acudir a una abogada que pone en la mesa varias cuestiones que no distan mucho de ser la terrible realidad.

La abogada le explica a Joan que al aceptar los "!términos y condiciones" de 'Streamberry' cedió los derechos sobre su vida.



Al cuestionar sobre cómo obtienen sus imágenes en tiempo real, su asesora legal le explica que es una tecnología parecida a la que usan cuando deja su teléfono a un lado: "hablas de una cosa y es escuchado, de repente en tu computadora ya te aparecen anuncios sobre eso de lo que hablaste". Algo escalofriante que vivimos hoy en día.

La CEO de 'Streamberry' cuenta en entrevista que este sólo es el paso uno para crear un contenido único y personalizado para cada usuario, quien tendrá su propia serie. El título se creó basados en que al interiorizar nuestras propias fallas y exponerlas, quedamos más enganchados (aunque horrorizados), con lo que generamos algo atemorizante que no dista mucho de la realidad.

Salma Hayek como nunca la hemos visto

Aunque Salma es elegida como protagonista del show, en realidad ella no es la que actúa, sino que Streamberry emplea una imagen digital creada por una computadora cuántica de la actriz que parece real, lo cual no dista mucho de las ilustraciones que nos regala ya ChatGPT.

En entrevista con el creador de la serie para 'Weird UK', Charlie Brooker, aseguró que le preocupa este tipo de generación de imágenes porque la tecnología puede emular el estilo de los seres humanos ya existentes y plasmarlos haciendo todo tipo de cosas, tal como narra en el episodio. En este caso ya no sabríamos qué es real y qué no.

En la historia cuando ella hace algo para enfadar a Salma Hayek, la actriz se da cuenta de que cedió los derechos de su imagen y no puede hacer nada al respecto, por lo que se une a 'Joan' para destruir lo que las hace infelices.



Salma nos regala momentos que jamás pensamos ver y que son cada uno una joya, ya sea luciendo como porrista a punto de arruinar una boda con diarrea, impactando con su figura en un entallado mono amarillo, gritando que una parte de su cuerpo no tiene derechos y que es una actriz disléxica, hasta el punto de reconocer por sí misma que es Salma 'La Perra' Hayek.

Incluso uno de los diálogos de la serie reconoce que "Todos aman a Salma Hayek".

"Estoy aterrada y agradecida con la tecnología. Cuando me dijeron que Charlie me escribió un personaje primero me emocioné, pero luego dije, ‘espérame tantito, es de horror, o sea que voy a ser alguien horrible, un horrible ser humano, mato a alguien o no sé qué voy a hacer’”, retomó el diario'El Universal' sobre las declaraciones que hizo Salma Hayek al respecto, sin saber que se interpretaría a sí misma en la serie.



A pesar de la incertidumbre, la actriz aceptó el papel al conocer previamente el trabajo del guionista y tratarse de humor negro:

“Son diferentes versiones de mí, que no soy yo y qué delicia poder tener sentido del humor de mí misma, como lo hacemos los mexicanos. Lo más asombroso fue saber cuan cerca estamos de llegar al lugar en el que el episodio está basado, especialmente con la inteligencia artificial, que se desarrolla tan rápido".

Los multiversos

Dentro del capítulo, 'Joan' descubre que hay una serie de universos o niveles de realidad y en cada uno de estos mundos, la 'Joan' protagonista cree que es real. Una de ellas es interpretada por Annie Murphy, que a su vez es encarnada por Salma Hayek y a la que también le da vida Cate Blanchet.

¿En qué se inspiró el creador para este episodio?

Charlie Brooker reconoció que durante la pandemia de Covid-19 estuvo viendo historias de crímenes reales y otro tipo de contenidos como el drama 'El abandono', sobre Elizabeth Holmes y el escándalo de Theranos, por lo que este episodio se basó un poco en él.

Al ver a Holmes interpretada por Amanda Seyfried, Brooker se sorprendió de lo recientes que parecían los acontecimientos y de lo extraño que debió de ser para las personas reales implicadas: "Todos estos famosos interpretan a gente que debe estar sentada en casa viendo".