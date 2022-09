Robert Downey Jr fue acusado de racismo por el director González Iñárritu: este fue su comentario

Robert Downey Jr, uno de los actores de Marvel que se quedaron con un objeto de su película, respondió de forma grosera a la opinión de Alejandro González Iñárritu sobre las películas de superhéroes, algo que el director mexicano todavía parece no perdonarle.

De acuerdo con un artículo de 'Deadline' del 15 de octubre del 2014, Alejandro González Iñárritu estaba promocionando su película 'Birdman' cuando fue cuestionado por los periodistas acerca de las películas de héroes enmascarados.

El ahora ganador del Oscar, afirmó que esas cintas eran un “genocidio cultural” y que esos personajes eran un “veneno para la audiencia que está sobreexpuesta a esas tramas y a las explosiones”, además de que según todo eso “no significa nada acerca de la experiencia del ser humano”.

Robert Downey Jr insultó a Alejandro González Iñárritu: el director mexicano aún no lo perdona

Robert Downey Jr, quien interpretó a Iron Man durante las primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel. no se quedó callado y respondió a las palabras del director mexicano, durante una entrevista con 'The Guardian' el 23 de abril del 2015.

Downey, quien estaba promocionando la película 'Avengers: Age of Ultron', aseguró que “respeta mucho” a Iñárritu, pero añadió un comentario que en su momento fue muy controvertido.

"Para un hombre cuya lengua materna es el español, poder armar una frase como 'genocidio cultural' simplemente habla de lo brillante que es".

El 5 de septiembre del 2022, en una entrevista para 'IndieWire', Alejandro González Iñárritu aceptó que todavía estaba molesto por la respuesta de Robert Downey Jr, ya que la consideró racista.

"Fue como 'Oh, usted es de un país bananero'. Si yo fuera de Dinamarca o Suecia, podría ser visto como filósofo, pero cuando eres mexicano y dices esas cosas, eres pretencioso”, comentó el director.

El director de cine Alejandro González Iñárritu explicó que solo la palabra “superhéroe” le molestaba, ya que para él es un concepto “falso, engañoso y de derecha”.

"¿Qué diablos significa eso? Es una concepción falsa, engañosa la del superhéroe. La forma en que aplican la violencia es absolutamente de derecha. Si observas la mentalidad de la mayoría de esas películas, en realidad se trata de personas ricas, que tienen poder, que harán el bien, que matarán al malo. Filosóficamente, simplemente no me gustan”

Alejandro González Iñárritu cree que las críticas a su nueva película son racistas

El director mexicano estrenará el próximo 27 de octubre del 2022 su nueva película llamada 'Bardo', la cual ya ha estado en importantes festivales de cine, como el de Venecia, pero las opiniones de los críticos no han sido las esperadas.

En una entrevista para 'Los Angeles Times' del 4 de septiembre del 2022, el director mexicano fue cuestionado acerca de la recepción que su nuevo trabajo ha tenido, la cual ha sido calificada como “pretenciosa, autocomplaciente” y “demasiado larga”.

González Iñárritu comentó que para él, las críticas a su nueva película tienen un trasfondo racista, ya que si él fuera de otra nacionalidad, no sería considerado “pretencioso”.

“No es autorreferencial. No es narcisista. No soy yo. Pero quiero que alguien me explique por qué no tengo derecho a hablar de algo que es muy importante para mí y para mi familia. Quizá si fuera de Dinamarca o si fuera sueco, sería un filósofo. Pero como lo hice de una manera poderosa visualmente soy pretencioso porque soy mexicano. Si eres mexicano y haces una película así, eres pretencioso”, comentó Alejandró González Iñárritu.



El director de películas como 'The Revenant' y 'Babel' explicó que quizás los críticos no comprenden el contexto cultural de su trabajo, algo que podría afectar su opinión.

“Si fuera un tipo rubio, otro director, ellos sí pueden hablar de su cultura. Te puede gustar o no ('Bardo'), esa no es la discusión. Para mí hay una especie de trasfondo racista en el que por ser mexicano, soy pretencioso”