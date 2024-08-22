¿Qué actores mexicanos salen en ‘Accidente’? No creerás dónde grabaron la serie de Netflix

Video 'Accidente' está basada en historias reales: las tragedias con inflables que inspiraron la serie de Netflix

‘Accidente’ se ha unido a las series de Netflix mexicanas que están llenas de suspenso. Como su nombre lo dice, su trama se centra en una tragedia inesperada que transforma por completo a tres familias involucradas.

Lleó a Netflix el miércoles 21 de agosto y su elenco está conformado por varias estrellas mexicanas de renombre.

Cast de ‘Accidente’: ¿qué actores mexicanos están en el reparto de la serie de Netflix?



La actriz mexicana Ana Claudia Talancón encabeza la serie de Netflix. En ella da vida a Daniela, una de las madres afectadas por el fatal accidente ocurrido en un inflable para niños.

Eréndira Ibarra la acompaña en el papel de Lupita. La actriz ha cosechado una amplia trayectoria en producciones internacionales, como ‘Sense8’ y ‘Matrix Resurrections’ (donde destacó por ser mexicana) y ahora añade este proyecto a su trayectoria.

Alberto Guerra, Sebastián Martínez, Erik Hayser y Erick Elías se suman al reparto masculino de la serie de Netflix. Sebastian Martínez dio su punto de vista sobre el proyecto:

Es una historia que te lleva a plantear reflexión. Tú nunca sabes cómo vas a reaccionar frente a la situación, es interesante que una persona que aparenta ser buena y tranquila puede terminar haciendo cosas, ocultando informaciones por miedo a que en los ojos de otros sea algo malo. Eso es humano.



Regina Blandón y Macarena García también forman parte del cast de ‘Accidente’. Esta última se ha posicionado como una jóven promesa de la actuación. Lucía es su personaje, y promete descatar entre sus otros famosos papeles de Macarena, como Natalia de ‘Control Z’ o Alex de ‘100 días para enamorarnos’.

Regina Reynoso, Mark Lewis, Ruben Zamora, Luis Ernesto Franco, Horacio García, Shani Lozano y Valentina Acosta son otros actores que integran al equipo de ‘Accidente’.

'Accidente', serie de Netflix Imagen Netflix

¿Dónde se grabó ‘Accidente’, serie de Netflix?



‘Accidente’ está ambientada en México y no es coincidencia. De acuerdo con Leonardo Padrón, productor ejecutivo de la serie, esta decisión fue tomada por Netflix debido a sus planes de desarrollo de contenido en América Latina:

México se ha convertido en un poderosísimo epicentro de producción de contenido hispano para el mundo entero. Pero esta es una historia universal. No importa dónde ocurra. Puede ser en Ciudad de México, en Madrid, en Río de Janeiro, en Caracas, en Tokio. La geografía que más importa es la geografía emocional de los personajes.



Específicamente, las tomas de ‘Accidente’ se grabaron en Tequisquiapan, Querétaro, y a finales de 2023 algunos ciudadanos vieron a Claudia Talancón y a Horacio García grabando sus escenas, dado que varias calles de la localidad fueron cerradas para los fines del programa

'Accidente' Imagen Netflix

¿La serie de Netflix ‘Accidente’está basada en una historia real?



De acuerdo con Leonardo Padrón, ‘Accidente’ no está basada en una historia real. Sin embargo, el productor confesó que la serie expone “la suma de varias historias reales”: