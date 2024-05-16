Video El asombroso antes y después de los actores de Grey’s Anatomy: así han cambiado

Con un catálogo tan extenso y con contenido para todos los gustos, Netflix estrenará este año una serie sobre médicos que podría ser competencia para ‘Grey’s Anatomy’, producción que se estrenó en 2005 y ya lleva 20 temporadas.

‘Respira’, la nueva serie médica de Netflix

De acuerdo con la información del portal de prensa de Netflix, esta serie española llamada 'Respira' ('Breathless') se centra en la vida de Biel, un médico residente que lleva varios meses trabajando en un hospital público, entre cientos de turnos que no le dan mucho tiempo para su vida personal. A pesar de este impedimento, ama su vocación y está dispuesto a dejar todo con tal de ser el mejor doctor.

Biel cree que todo está bien, desconociendo lo que realmente ocurre en el lugar: el resto del personal hará una huelga general para crear conciencia sobre su esencial labor y protestar contra los intolerables recortes de presupuesto del sistema de salud pública.

'Respira' es la nueva serie española de Netflix Imagen Netflix



Aunque la causa de la huelga es justa, Biel y los demás residentes no saben si unirse, ya que podría tener consecuencias fatales para sus pacientes.

"El Joaquín Sorolla es mucho más que un hospital público de Valencia, donde cada día se salvan vidas. Médicos y residentes trabajan al máximo en el ritmo frenético de la sala de urgencias, donde las tensiones, las emociones e incluso el deseo y el amor aceleran el corazón de un personal que vive cada vez más al límite", asegura la sinopsis de Variety.

Blanca Suárez es Jésica y Manu Ríos interpreta a Biel en la serie 'Respira' Imagen Netflix

¿Quiénes actúan en ‘Respira’, la nueva serie médica de Netflix?

El médico Biel será interpretado por Manu Ríos, actor y cantante que apareció en ‘Élite’ y ‘El silencio’, ambas producciones de Netflix.

Elenco de la serie 'Respira', el nuevo drama médico de Netflix que se estrena en 2024 Imagen Netflix



El resto del elenco está conformado por Najwa Nimri (‘Vis a vis’, ‘La casa de papel’ y ‘Berlín’), Aitana Sánchez-Gijón (‘Madres paralelas’, ‘La jefa’ y ‘El maquinista’), Blanca Suárez (‘Las chicas del cable’, ‘El barco’ y ‘El internado’), Alfonso Bassave (‘Te quiero, imbécil’, ‘Sin ti no puedo’ y ‘el favor’) y Borja Luna (‘Las chicas del cable’ y ‘Animales sin collar’).

Detrás de este proyecto está el creador, productor y guionista Carlos Monterio, el realizador de ‘Élite’, otra serie exitosa de Netflix que tiene 7 temporadas.

¿Cuándo se estrena la serie ‘Respira’ en Netflix’?

Por el momento, Netflix solo compartió algunas imágenes oficiales del elenco principal, revelando que la ficción llegará a la plataforma de streaming en 2024.

Con el éxito en Estados Unidos, y alrededor del mundo, de ‘Grey’s Anatomy’, un drama médico que tiene una fuerte base de fans, quienes han seguido la historia desde 2015, con 20 temporadas, Netflix está apostando a una serie

'Grey's Anatomy'Patrick Dempsey y Ellen Pompeo en la serie 'Grey's Anatomy' Imagen /Abc-Tv/Kobal/Shutterstock