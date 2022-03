Leer los guiones en cuartos sin ventanas y otras reglas que los actores de Marvel deben seguir

Estar siempre disponisbles para regrabar

Para grabar las escenas se necesitan horas de realización y si los directores deciden que se necesitan hacer tomas de nuevo es obligación de los actores asistir al llamado, independientemente de que otro proyecto tengan en manos.

Esto fue confirmado por Idris Elba, quien participó en Thor: The Dark World como Heimdall, pues externó su molestia por tener que volver al set de grabación mientras él ya estaba activo en otra película, 'Mandela: Long Walk to Freedom'.





"Esto es una tortura, hombre. No quiero hacer esto. Mi agente insistió 'Tienes que hacerlo, es parte del trato'", fue lo declaró en una entrevista para el portal The Telegraph en 2014.

Ser héroes fuera y dentro de la pantalla

A lo largo de los años hemos visto a diversos actores realizando acciones altruistas como ayudar a recaudar fondos para una buena causa, visitas a los hospitales infantiles y ser embajadores de buena voluntad de alguna organización sin fines de lucro.

Si bien lo hacen porque es algo en lo que creen, de cierta forma también están obligados a este tipo de actividades debido a sus contratos. En ocasiones pueden aparecer con todo y sus disfraces.

Esconder su rostro si es necesario

Aunque es una regla que se ha aplicado pocas veces resulta ser real y la prueba de ello es Benedict Cumberbatch , quien tuvo que hacer una entrevista vía Zoom con la cámara mirando al techo.

El actor inglés se disculpó y explicó que esto lo hizo porque en ese momento estaba grabando 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' y no podía mostrar su rostro, ya que sería considerado como un spoiler.

No hacer acrobacias muy peligrosas

La mayoría de los superhéroes del MCU realizan acrobacias impresionantes y pese a que cada quien tiene sus dobles para las escenas de riesgo, es imperativo que ellos no se sobre expongan al peligro.

En su contrato se especifica que no deben hacer acrobacias de gran magnitud debido a que pueden lastimarse y retrasarían la producción, lo cual significa que Marvel estaría perdiendo tiempo y dinero.

Tom Holland habló sobre su experiencia en carne propia y, aunque no pudo hacer todos los movimientos de Spider-Man como hubiese querido, estuvo feliz con el resultado.

"Hice tantas de las acrobacias como pude, pero hay algunas cosas que legalmente no podía hacer. Había dobles de acción con mucho talento que me apoyaron durante todo el proceso. Cada vez que había un truco con el que no me sentía necesariamente cómodo, ellos intervenían y me enseñaban cómo hacerlo, y me guiaban durante el proceso", fue lo que compartió en 2017 para el portal Comic Book Resources.

No pueden participar con la competencia

Algo que ha sido duramente criticado por los fans es que los actores no son libres de participar en alguna cinta de DC Comics si aún están activos sus contratos, ya que sería considerado ilegal.

Hay actores y directores que sí han podido trabajar en ambas empresas, pero siempre respetando este acuerdo y haciéndolo cuando la relación laboral termina con Marvel.

Leer los guiones en salas especiales

Marvel aprendió que para tener un mejor control sobre los spoilers debe tomar medidas drásticas y una de las últimas que integró, de acuerdo con Elizabeth Olsen en el programa Jimmy Kimmel Live de 2018, fue encerrarlos en un cuarto.

"Ofrecieron una habitación para sentarse y leer en un iPad durante cinco horas...en una habitación sin nada más a tu alrededor".

Todo fue tan extremo que incluso la sala carecía de ventanas y, por supuesto, los celulares estaban prohibidos, así que no podían tenerlos con ellos mientras hacían su debida lectura.

Estar en forma es una obligación

La regla que es aplicada para hombres y mujeres tiene sentido dentro del MCU; sin embargo, seguir una alimentación balanceada y mucho ejercicio no es nada sencillo.

Aunque muchos actores parecen no tener problema con esta parte de su contrato, a algunos los obliga a tener una mejor condición física, como por ejemplo Brie Larson que es Captain Marvel y Chris Hemsworth, actor que encarna a Thor.

Los actores no pueden cambiar nada de su personaje

Es normal que en la mayoría de las cintas los actores tengan algunas ideas de cómo mejorar su papel cambiando ciertas cosas, pero en el MCU resulta imposible que pase, ya que los directores, productores y guionistas, son los que tienen la última palabra sobre un personaje y sus acciones.

En el pasado, Marvel tuvo diferencias de ideas con el actor Edward Norton, quien en 2008 fue Hulk. Se rumora que esta fue la razón de su salida de la empresa, ya que no llegó a un acuerdo con Kevin Feige y el director Joss Whedon para desarrollar a Hulk como a él le hubiera gustado.

Hacen una investigación de tu pasado

El actor Tom Vaughan Lawlor se integró a la familia Marvel con su papel de Ebony Maw en 'Avengers Infinity War' y durante una entrevista confesó que los actores que quieran estar en el MCU deberán someterse a una revisión de su pasado para evitar que en el futuro salgan declaraciones o acciones que tengan como resultado un escándalo masivo.

"No me conocían, así que cuando fui me estaban conociendo por primera vez. Hacen verificaciones de antecedentes para asegurarse de que no eres un supremacista blanco. No contratan a alguien con un bagaje extraño", fue lo que comentó al periódico The Sun.