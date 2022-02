Raj de 'The Big Bang Theory' explicó el mayor sacrificio que hizo por la serie

En 2007 llegó a la pantalla chica 'The Big Bang Theory', una serie que mezclaba el humor con la ciencia y, contra todo pronóstico, fue todo un éxito por más de una década.

Durante sus doce temporadas se pudo ver el desarrollo de los personajes principales Sheldon, Leonard, Penny, Raj y Howard. Después, se les unirían Amy y Bernadette para así darle más variedad a la historia.

La producción de la serie tuvo muy pocos descansos y año tras año, se dedicaron arduamente a grabar los nuevos episodios; sin embargo esto comenzó a afectar la vida personal de los actores, así lo comentó Kunal Nayyar, quien interpretara a Raj Koothrappali.

Todos tuvieron que sacrificarse por la serie

Explicó que él y todos los involucrados en 'The Big Bang Theory', hicieron un "sacrificio" personal enorme llevando de manera consecutiva las nuevas temporadas y en su punto de vista, lo mejor era cerrar ese capítulo.

"Creo que era hora de que todos nosotros siguiéramos adelante y hiciéramos otros esfuerzos en nuestra vida. La gente no se da cuenta del sacrificio que se necesita para hacer una temporada completa, ya sabes, y para mí, viviendo lejos de mi familia en India, me perdí muchos nacimientos, muertes y aniversarios. Era hora de que yo y todos nosotros pasáramos más tiempo con nuestras familias", fue lo que comentó en el programa de Reino Unido 'Sunday Brunch'.



Con los horarios de grabación, todos se perdieron de momentos valiosos con amigos y familiares por más de una década y eso les afectó, aunque no lo hablan de manera pública.

De hecho, no es el único con una opinión similar, pues para Kaley Cuoco (Penny), además de darle un respiro en su vida este final, expresó de manera abierta que dejar la serie le permitió realizar otros proyectos que se deslindaban de la comedia, cosa que en un principio le aterraba pero resultó ser bueno para su carrera.

"Siento que recién estoy comenzando, lo que tiene mucho sentido ya que he estado en el negocio durante 30 años. Pero he tenido este nuevo tipo de oportunidad y creo que con 'Flight Attendant' y yo trabajando duro para obtener esa cosa despegó, solo tengo una nueva apreciación por el negocio. No es fácil y no puedes parar. No quiero parar", esta fue la declaración que dio para E! Online en 2021.



A casi tres años de su episodio final, Nayyal también expresó cómo fue para él terminar este proyecto que recuerda con cariño.

"Sí, a menudo digo para mí, personalmente, que terminar 'The Big Bang' fue como romper con el amor de tu vida cuando sabes que no pasa nada, pero es solo el momento. Eso es realmente lo que sentí, ¿sabes? Todavía estoy procesando cómo fue todo ese viaje. 279 episodios, ya sabes, crecí en ese programa ".

¿Por qué terminó 'The Big Bang Theory'?

La 'sitcom' ganó diversos premios a lo largo de su transmisión; sin embargo en 2019 llegó a su final. Aunque su público deseaba más capítulos, se rumoró que la razón principal de terminarla fue debido a que Jim Parsons, actor que le daba vida a Sheldon Cooper, no quiso renovar su contrato y los creadores de la serie, no estaban dispuestos a seguir sin él, ya que los podría conducir al fracaso.

Todos los actores tomaron de la mejor manera la decisión de concluir con el proyecto; sin embargo Mayim Bialik, quien interpretó a Amy Farrah Fowler, reveló en 2021 para US Weekly que hubieron otros factores los que también formaron parte de la decisión.

"La forma en la que yo describo el final de la serie es que hubo un montón de factores sobre los que el público no llega a saber nada, sobre lo que implican las decisiones detrás de por qué una serie no continúa".