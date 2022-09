El romance Camilla Parker y el príncipe Carlos en 6 películas y documentales: así empezó su amor

Camilla Parker y el príncipe Carlos, que se convirtió en rey el pasado 8 se septiembre debido a la muerte de su madre, la reina Isabel II, han mantenido una relación amorosa desde hace varias décadas.

Si bien se casaron hace 17 años, pocas veces la historia amorosa de ambos ha sido retratada en el cine y estos son los mejores materiales que puedes ver si quieres conocer todo lo que pasó tras descubrirse que tenían una aventura.

Películas que muestran el romance de el príncipe Carlos y Camilla Parker

'Whatever Love Means'

La cinta de 2005, año en el cual se unieron en matrimonio, es la más famosa por dramatizar el lazo del entonces príncipe y Camilla Parker Bowles.

En la historia, se abarca cómo fue su relación durante la época donde el príncipe Carlos aún se encontraba junto a la princesa Diana, la manera en que ambos vivieron el divorcio y la muerte de la royal que ocurrió en 1997 debido a un accidente automovilístico.

La cinta fue protagonizada por los actores Laurence Fox y Olivia Poulet, quienes son actores actores consagrados en Reino Unido.

'King Charles and Queen Camilla: Into the Unknown'

Este documental de 2006, parte de la controversia generada en el mundo al darse a conocer su relación aún cuando los príncipes de Gales estaban casados y su matrimonio que estuvo en el ojo del huracán.

Aquí se plantea si Camilla podrá en algún momento ganarse el afecto del pueblo británico y si la sombra de la princesa Diana, la primera esposa del monarca Carlos, afecta la percepción del pueblo.

'Charles and Diana: Unhappily Ever After'

La cinta televisiva de 2005 relata cómo fue que el matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana y qué lo llevó al fracaso, tomando en cuenta diversos factores como fricciones familiares y el amorío que mantuvieron en secreto el hijo de la reina Isabel II y Camilla Parker.

Algo que destaca son las actuaciones, debido a que logran conectar con el público, específicamente con la princesa Diana de Gales al conocer que su esposo nunca dejó de querer a Camilla.

'Queen Camilla: Diana's Successor?'

El documental de 1999 explica el pasado de Camilla, desde su infancia, hasta el cambio que dio su vida tras conocer el príncipe Carlos.

La ahora esposa del rey es comparada de manera constante con la princesa Diana y se observa si su participación en la corona, desde que se casó, ha tenido una influencia significativa y positiva en la sociedad.

Además se explora la posibilidad de que no logre encajar como reina consorte de Inglaterra, lo cual pronto vivirá tras la muerte de la reina Isabel II.

'King Charles & Queen Camilla: The Controversy Of The Marriage'

El documental de 2020 creado por el canal de YoTube Real Royalty, indaga cómo la implicación de Camilla en el matrimonio del príncipe Carlos afectó la imagen de la corona británica y las acciones que realizó la misma para enmendar lo ocurrido.

También se revela cómo evolucionó la relación entre ambos con el paso de los años y la relación de Camilla con los otros miembros de la corona real, como los príncipes Harry William.

'Dangerous Indiscretions: The Decline of the House of Windsor'

Un año después de la muerte de la princesa Diana se estrenó este documental que pone en tela de juicio la credibilidad y popularidad de la familia real debido a sus polémicas y la manera de tratar de encubrirlas.

Expertos investigadores aclaran y desenvuelven de pies a cabeza la relación de Camilla y el príncipe Carlos, los errores que cometieron y cuál es la visión que tenía el mundo sobre ellos.