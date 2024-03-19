James Bond

¿Ya hay nuevo James Bond? Aaron Taylor-Johnson pasaría de ser Quicksilver a ser el Agente 007

Tras la salida de Daniel Craig como el agente 007, ahora se rumora que Aaron Taylor-Johnson podría tomar su lugar dentro de la famosa franquicia.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Daniel Craig rechazó ser James Bond más de una vez: no quería cometer el error de otros actores.

Tras retrasar su estreno varias ocasiones debido a la pandemia de Covid-19, en otoño de 2021 llegó a las salas de cine ‘No time to die’ (Sin tiempo para morir), la última película de Daniel Craig como James Bond.

Por meses se han mencionado a varios actores que podrían interpretar al agente 007 y continuar con su legado cinematográfico, sumándose a la lista un nuevo artista que próximamente interpretará a Kraven, uno de los villanos de Spider-Man.

'The Sun' informa que el papel de James Bond ya se le ofreció a Aaron Taylor-Johnson
Imagen 20th Century Fox/Getty Images

¿Aaron-Taylor Johnson será el nuevo James Bond?

Fue en 2006 que Daniel Craig debutó como James Bond en la película ‘Casino Royal’, siendo todo un éxito en taquilla.

‘Quantum of Solace’ (2008), ‘Skyfall’ (2012) y ‘Spectre’ (2015, la cual filmó el inicio en la Ciudad de México) fueron aclamadas por las críticas y los fanáticos del agente 007, despidiéndose en ‘No time to die’ en 2021.

Por meses se ha rumorado quién interpretará al detective más famoso del cine, mencionando diferentes medios a Idris Elba, Tom Hiddleston y Henry Cavill. Recientemente el diario The Sun ha revelado que le ofrecieron formalmente el papel a Aaron Taylor-Johson.

De acuerdo con las fuentes del sitio especializado, se espera que el actor acepte pronto, ya que el rodaje comenzará este año.

“Bond es el trabajo de Aaron, en caso de que desee aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y están esperando su respuesta. En lo que respecta a Eon Productions (la productora), Aaron debe firmar su contrato en los próximos días y así podrán prepararse para hacer el gran anuncio”, señala.
Aaron Taylor-Johnson en un evento de Giorgio Armani en Madrid, en marzo de 2024.
Aaron Taylor-Johnson en un evento de Giorgio Armani en Madrid, en marzo de 2024.
Imagen Aldara Zarraoa/Getty Images

¿Quién es Aaron Taylor-Johnson, el actor que podría interpretar a James Bond?

Aaron Taylor-Johnson nació el 13 de junio de 190 en Buckinghamshire, Inglaterra. Fue en 2001 que comenzó su carrera como actor en la serie ‘Armadillo’ y, tras aparecer en varios proyectos, se convirtió en galán juvenil con la película ‘Angus, tangas y besos pegajosos’ en 2008.

En 2009 encarnó a John Lennon en su juventud en la película ‘Nowhere Boy’ y un año después protagonizó ‘Kick-Ass’, una de sus películas más aclamadas, teniendo una secuela en 2013.


El actor, de 33 años, también ha participado en otros grandes títulos de Hollywood como ‘Salvajes’ (2012), ‘Anna Karenina’ (2012), ‘Animales Nocturnos’ (2016), ‘Tenet’ (2020), ‘The King’s Man’ (2021) y ‘Tren Bala’ (2022).

Para Marvels Studios, Aaron Taylor-Johnson interpretó a Pietro Maximoff, mejor conocido como Quicksilver, en la escena post-créditos de ‘Capitán América: El Soldado de invierno’ (2014), apareciendo formalmente en ‘Avengers: La Era del Ultrón’ (2015), donde su personaje muere tras salvar a un niño.

Aaron Taylor-Johnson interpretó a Quicksilver para Marvel Studios en 'Avengers: La Era de Ultrón'
Aaron Taylor-Johnson interpretó a Quicksilver para Marvel Studios en 'Avengers: La Era de Ultrón'
Imagen Marvel Studios


Este 2024, Taylor Johnson protagonizará ‘Kraven, el cazador’, uno de los enemigos de Spider-Man, que se estrena el 30 de agosto de 2024, además aparecerá junto a Ryan Gosling y Emily Blunt en ‘The Fall Guy’ (‘Profesión Peligro’), que llega a las salas de cine en Estados Unidos el 3 de mayo, mientras que en México será el 1 de mayo.


¿Crees que Aaron Taylor-Johnson sea la opción ideal para ser el próximo James Bond? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.

