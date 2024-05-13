¿Quién es Galactus, el villano que aparecerá en 'Los cuatro fantásticos'? Conoce que tan poderoso es

Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

La empresa Marvel confirmó hace tiempo que estaba trabajando en una nueva película de 'Los Cuatro Fantásticos', y el 14 de febrero se anunció que los actores Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn encarnarían a estos héroes.

Galactus será el nuevo villano del MCU y de Los cuatro fantásticos

Este anuncio emocionó a los fans, pero muchos comenzaron a preguntarse quiénes serían los villanos. Aunque inicialmente hubo poca información al respecto, la situación cambió el 9 de mayo, cuando el portal 'Variety' anunció que Galactus sería el antagonista que enfrentaría a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm.

El actor elegido para interpretar este papel es Ralph Ineson, conocido por su trabajo en películas como 'La Bruja', donde interpreta a William, el padre de la protagonista Thomasin, y en 'La Primera Profecía', una de las películas de terror más comentadas de 2024.

Las opiniones de los internautas fueron mayormente positivas respecto a esta elección. Muchos aseguran que Ineson tiene la apariencia física y la potente voz perfectas para dar vida a Galactus.

"Alguien dijo que tenía la voz adecuada para Galatcus y ahora estoy vendido", "Es simplemente perfecto para el papel","Su voz es increíblemente fuerte y poderosa. Va a romperla como Galactus", "Wow, fue una gran movida hecha por Marvel", "Al fin un buen casting, gracias", "Wow, seguro no decepcionará, ya lo estoy esperando con ansias" y "Bueno, no vi venir esto y no me enfada, al contrario me emociona", es lo que dijeron en redes sociales como Twitter.

¿Quién es Galactus y cuáles son sus poderes?

La primera aparición de este personaje se dio en el cómic 'Los Cuatro Fantásticos' #48 en 1966, el cual terminó siendo la primera novela gráfica de la 'Trilogía Galactus' de Marvel Comics, donde se plasma como el villano tenía la intención de devorar la Tierra, pero Johnny y Sue Storm logran detenerlo al robar una de sus armas secretas.

Galactus, el Devorador de Mundos, posee una gama impresionante de habilidades cósmicas, como por ejemplo telepatía, viajar en el tiempo, levitación, telequinesis, devorar planetas enteros, crear campos de fuerza y manipular el poder cósmico, una fuente ilimitada de energía cósmica que también es capaz de dar a otros seres, habilidades que lo hacen uno de los personajes de Marvel más poderosos.

Las especulaciones apuntan a que Galactus llegará a la Tierra para "comerse el planeta" debido a que desea saciar su hambre, pero Los Cuatro Fantásticos se opondrán a él.

La inclusión de Galactus como el principal antagonista abre la puerta a futuras tramas y secuelas dentro del MCU, prometiendo emocionantes desarrollos en el universo cinematográfico de Marvel, después de que Jonathan Mayers fuera despedido como Kang, el Conquistador, tras ser acusado y encontrado culpable de ejercer violencia contra su expareja.

El 25 de mayo de 2025, los cines recibirán este relanzamiento de 'Los Cuatro Fantásticos', el cual está generando gran expectativa por parte de los fans.

