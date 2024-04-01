'La pasión de Cristo' se filmó con muy poco presupuesto gracias a este truco de Mel Gibson

Video 'La pasión de Cristo' y sus controversias: ¿Mel Gibson fue irrespetuoso con la religión?

Mel Gibson, además de ser un reconocido actor, decidió incursionar como director haciendo cintas como 'Corazón Valiente', 'Apocalypto', 'Hasta el límite' y la más controversial de todas, 'La pasión de Cristo'.

Este filme, estrenado en 2004, narra los eventos que conducen a la crucifixión de Jesucristo, desde su arresto en el Huerto de Getsemaní hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección. La película ha generado debate por su representación gráfica y detallada del sufrimiento de Jesús, pero quizás un dato curioso que no sabías de la misma es que logró ser filmada gracias a otro director, Martin Scorsese, te explicamos.

Mel Gibson y el truco detrás de 'La pasión de Cristo': así pudo crear su película

De acuerdo al portal 'The New York Post', Gibson contó con un presupuesto de 30 millones de dólares para filmar 'La pasión de Cristo', el cual sacó de su propio bolsillo debido a que las grandes empresas productoras no querían financiar su proyecto.

Como era de esperarse en la producción de dicho largometraje, el director se enfrentó al reto de crear una película visualmente impactante y emocionalmente con un presupuesto limitado, ya que aunque 30 millones parezca un número impactante, la realidad es que en Hollywood es poco dinero. Para lograrlo, Gibson utilizó un enfoque estratégico que le ayudó a reducir considerablemente los costes de producción.

Resulta que Gibson hizo un truco ingenioso que consistió en reutilizar decorados existentes de la película de Martin Scorsese 'Gangs of New York', situados en los famosos estudios Cinecittà de Roma. Al aprovechar la utilería y escenografía preexistentes, pudo disminuir el tiempo y los recursos que normalmente se necesitan para construir desde cero elaboradas localizaciones de rodaje.

Imagen Getty Images e Icon Productions



La decisión no solo agilizó el proceso de producción, sino que también contribuyó a un importante ahorro de gastos, lo que permitió a Gibson asignar recursos de forma más eficaz a otros aspectos cruciales de la película. Además, al utilizar los decorados pudo infundir a 'La pasión de Cristo' una sensación de autenticidad y grandeza que añadió profundidad y riqueza a la narración visual de la película.

Dicha estrategia es el gran ejemplo de que los directores suelen usar la máxima capacidad de creatividad y aprovechamiento de recursos existentes cuando el dinero escasea, dando un resultado excepcional.

Mel Gibson obtuvo una enorme cantidad de dinero por el estreno de 'La pasión de Cristo'

Lo más impactante del asunto es que Gibson recaudó en pocas semanas 425 millones de dólares en la taquilla estadounidense y dicho número aumentó cuando la cinta llegó a otros países, haciendo de este uno de los estrenos más impresionantes en la historia del cine.

Imagen Miramax e Icon Productions



¿Ya conocías este pequeño, pero poderoso dato sobre la cinta?