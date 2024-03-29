Actores que han interpretado a Jesús en películas y series: algunos causaron mucha polémica

Video ¿Qué pasó con el actor de 'La pasión de Cristo'? Jim Caviezel jura que vivió lo mismo que Jesús

La figura de Jesucristo ha generado interés e intriga en varios sectores de la población a lo largo de la historia. En ese sentido, se han creado un sinfín de películas o series que buscan retratar su vida o fragmentos de la misma en pantalla. A continuación, algunos de los actores que lo han interpretado frente a cámaras (no son solo películas de Semana Santa).

Actores que han interpretado a Jesús en películas, series o telenovelas

Jim Caviezel en ‘La pasión de Cristo’ (película, 2004)

El actor estadounidense se metió en la piel de Jesucristo para la controversial película de Mel Gibson, que recrea las últimas doce horas de la vida del profeta. Su actuación se caracteriza por una entrega física y emocional total, además de fue azotado de verdad durante la escena de la flagelación y soportó una corona de espinas real.

Posterior a interpretar a Jesús, Jim Caviezel ha dedicado su vida a la religión.

‘La pasión de Cristo’ Imagen Getty Images

Julián Gil en ‘Jesús de Nazareth’ (película, 2019)

La producción cuenta con talento latinoamericano y español y retrata algunos de los pasajes más importantes de la vida de Jesucristo (en vez de centrarse en un hecho en particular). La actuación del boricua se caracteriza por la calidez, la naturalidad y la cercanía, transmitiendo el mensaje de amor y esperanza de Jesús de una forma sencilla y directa.

Willem Dafoe en ‘La última tentación de Cristo’ (película, 1988)

El actor protagonizó la cinta dirigida por Martin Scorsese y basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis, que presenta una visión única y controvertida de la vida de Jesús de Nazaret, al presentarlo como un humano más en vez de ‘El hijo de Dios’.

Willem Dafoe en ‘La última tentación de Cristo’ Imagen Universal Pictures

Jorge Salinas en 'Qué bonito amor' (telenovela 2012)

Si bien la novela no tenía un corte religioso, para los episodios que se transmitieron en la Semana Santa de 2013, se hizo una recreación de la Pasión de Cristo, en la que el actor tuvo la oportunidad de meterse en el papel de Jesús.

Joaquin Phoenix en ‘Mary Magdalene’ (película, 2018)

La cinta se centra en la vida de María Magdalena, así como su camino a convertirse en fiel seguidora de Jesús. Si bien el papel principal corrió a cargo de Rooney Mara, Joaquin Phoenix fue el encargado de darle vida al profeta.

Joaquin Phoenix en ‘Mary Magdalene’ Imagen See-Saw Films/Universal Pictures International Production

Ted Neeley en ‘Jesucristo Superestrella’ (película musical, 1973)

En 1973 llegó a las pantallas la adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, que reimagina la pelea entre Jesús y Judas Iscariote previo a la última cena en la década los 70 y cuenta con canciones de rock.

Camilo Sesto en ‘Jesucristo Superestrella’ (musical 1975)

Tras el éxito de la cinta estadounidense, en España se hizo una adaptación que contó con el cantante como protagonista. Además de cantar los temas, Sesto se metió en la piel de ‘Jesuscristo Superestrella’ para una puesta en escena en el Teatro Alcalá Palace (Madrid) que duró cuatro meses antes de que tuviera que retomar otros compromisos.

Christian Bale en ‘Mary, Mother of Jesus’ (película, 1999)

La cinta televisiva se centra en la vida e influencia que María tuvo en Jesús, sugiriendo que algunas de las parábolas del profeta en realidad estaban inspiradas en historias que su madre le contó de niño. Pernilla August tuvo el papel de María y Christian Bale, el de Cristo.

Ewan McGregor en 'Last Days in the Desert' (película, 2015)

Como su nombre lo adelanta, la cinta relata los últimos días de Jesucristo en el desierto, donde, incapaz de comunicarse con Dios, cuestiona el plan divino para él. Ewan McGregor asume un doble papel interpretando tanto a Jesús como a un demonio, que nunca se especifica si es Satanás u otro.

Ewan McGregor en 'Last Days in the Desert' Imagen Mockingbird Pictures

Robert Powell en ‘Jesús de Nazareth’ (serie de televisión, 1977)

La miniserie narra la vida completa de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección a lo largo de 6 episodios. El protagonista y encargado de darle vida en su edad madura fue Powell.