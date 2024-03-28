Así luce el actor que interpretó al extraño bebé en ‘La Pasión de Cristo’ de Mel Gibson

Video ¿Qué pasó con el actor de 'La pasión de Cristo'? Jim Caviezel jura que vivió lo mismo que Jesús

Es usual que en Semana Santa se vean películas relacionadas con la religión y una de las más populares es ‘La pasión de Cristo’, dirigida en 2004 por Mel Gibson.

'La pasión de Cristo' se estrenó en 2004.

¿Qué fue del actor que interpretó al ‘bebé demonio’ de ‘La Pasión de Cristo’ (2004)?

En la película ‘La Pasión de Cristo’ de 2004, una escena en particular dejó a muchos espectadores con escalofríos: la aparición de un bebé deforme y de mirada penetrante, conocido como el ‘bebé demonio’, apodo que se le quedó a 20 años del estreno del filme.



El actor que interpretó este papel se llama Davide Marotta, quien ha seguido una carrera discreta, pero constante en el cine italiano.

Marotta Davide y Alessandro Siani



Marotta nació en Nápoles en 1963 y tiene acondroplasia, una condición que afecta el crecimiento óseo, por ello a sus 61 años mide 1,15 m, lo cual no le impidió formar parte del elenco de varias películas.

Tras su participación en ‘La Pasión de Cristo’, Marotta ha trabajado en cintas como ‘Il professor Cenerentolo’ (2002), ‘Pinocho’ (2019) y ‘Anatar’ (2023), así como en las series ‘I Cesaroni’ (2006-2012) y ‘L'ispettore Coliandro"’ (2006-presente).

Davide Marotta participó en la película 'Pinocho' de 2019



En la actualidad, Marotta reside en Roma y continúa trabajando como actor, compartiendo en Instagram algunas fotografías de su trabajo o con sus amigos.

‘La pasión de Cristo’, una de las películas más exitosas de Mel Gibson

Mel Gibson dirigió ‘La Pasión de Cristo’, película que se estrenó en 2004 y narra las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret, llamando la atención por su crudeza y realismo al retratar su crucifixión.

En 2005, la película fue nominada a tres premios Oscar en las categorías Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Banda Sonora, aunque no ganó ninguna estatuilla.

Contando con las actuaciones de Jim Caviezel como Jesús de Nazaret, Maia Morgenstern fue María, Monica Bellucci como María Magdalena y Hristo Shopov fue Judas Iscariote, la película fue filmada en Italia.



Debido a la crudeza e interpretación de la crucifixión de Jesús, el filme fue prohibido en algunos países, pero eso no evitó que recaudara más de 600 millones de dólares en taquilla.

Como dato curioso, Mel Gibson puso de su propio dinero para poder financiar la película, invirtiendo 30 millones de dólares, ya que ninguna compañía quería involucrarse en el proyecto.