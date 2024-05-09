'Cuatro días': ¿Qué pasó con Amanda Wendler, la mujer que inspiró el personaje de Molly?

Video Mila Kunis en 'Cuatro días más' y otros actores que se transformaron para lucir demacrados

La historia real detrás de la película de 2020 'Cuatro días más' revela un drama conmovedor y una lucha contra la adicción que cautivó a los espectadores.

Amanda Wendler, la mujer que inspiró la cinta 'Cuatro días más' con su historia de adicción

PUBLICIDAD

Con su llegada a Netflix, la cinta ya entró en el top 10. Algo que quizás desconocías es que la protagonista Molly, interpretada por Mila Kunis, fue creada gracias a una persona real llamada Amanda Wendler, quien es la inspiración detrás del largometraje.

Fue en 2016 cuando el condecorado periodista Eli Saslow publicó un artículo en el periódico 'The Washington Post' llamdo ''How's Amanda?' A story of truth, lies and an American addiction'', en donde da a conocer la historia de dicha mujer quien era adicta a los opioides y a la heroína.

El texto narra la historia de su lucha contra la adicción, sometiéndose sin éxito a varios períodos de rehabilitación e incluso llegando a robar posesiones y dinero a su familia. Harta de su situación, regresa a casa de su madre, Libby, en las afueras de la ciudad de Detroit, con el objetivo de mantenerse limpia y recibir una inyección de un antagonista opioide, justo como sucede en la trama de 'Cuatro Días Más'.

Amanda Wendler superó su adicción y esto se sabe de ella

Tras darse a conocer el dato sobre Amanda Wendler, muchas personas comenzaron a preguntarse qué había pasado con ella y si había logrado superar su adicción. En una entrevista para 'Fox News' en 2021, habló sobre su situación actual y cómo inició a consumir heorína.

Imagen Indigenous Media y @fourgooddays / Instagram

"Tuve un accidente de moto de nieve alrededor de las 16 y el médico me recetó Vicodin para el dolor, y todo empezó a partir de ahí. "Seguí yendo al médico cada vez más... antes de que te des cuenta, ya estaba llegando a 180 por mes, visitando a dos o tres médicos diferentes al mes. Eso continuó hasta que... no pude encontrar las pastillas para el dolor por ninguna parte; recurrí a la heroína y lo perdí todo".



Externó que a pesar de batallar con su adicción por casi una decada pudo desintoxicarse y ahora tiene una vida pacífica.

"Nos recuperamos... soy un testimonio vivo de ello. Fui a más de 20 centros de rehabilitación diferentes, pero... con terapia y reuniones, la recuperación es posible".



No se sabe mucho sobre lo que Amanda está haciendo ahora ya que no tiene redes sociales, pero todo apunta a que continúa su rehabilitación con éxito y podría estar ayudando a los menores de edad de manera local para evitar que consuman drogas.

PUBLICIDAD

Además participó en la promoción de 'Cuatro días más' en su estreno y apareció en la cuenta oficial de la película para hablar sobre su caso.

Imagen @fourgooddays / Instagram