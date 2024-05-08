Películas de Netflix

La película 'Cuatro días más' disponible en Netflix está basada en una impactante historia real

'Cuatro días más' es una película que se volvió tendencia tras llegar a Netflix, en especial porque muchos de los hechos que se ven en la trama están basados en una historia de adicción real.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Mila Kunis en 'Cuatro días más' y otros actores que se transformaron para lucir demacrados

Las películas basadas en historias reales tienen un mayor impacto en el público y algo que quizá no sabías es que 'Four Good Days' o mejor conocida en español como 'Cuatro días más' es una de ellas.

¿Cuál es la historia de 'Cuatro días más?

PUBLICIDAD

Estrenada en 2020, la trama se centra en Molly (Mila Kunis), una joven adicta a la heroína que se encuentra en su decimoquinto intento de desintoxicación. Al visitar a un médico, este le recomienda que continúe cuatro días más sin drogas para que pueda recibir una inyección de naltrexona, la cual supuestamente la haría inmune a las sustancias tóxicas.

La madre de la protagonista, Deb (Glenn Close), la acompaña en este difícil proceso para mantenerse limpia, a pesar de que no confía del todo en su hija. A lo largo de la trama se exploran las complejas relaciones entre los adictos y sus sistemas de apoyo.

Imagen Indigenous Media

Más sobre Películas de Netflix

¿Los tenis de El Pollo que aparecen en la película ‘Contraataque’ existen en la vida real?
1:02

¿Los tenis de El Pollo que aparecen en la película ‘Contraataque’ existen en la vida real?

Cine y Series
Los errores de ‘Contraataque' que pocos notaron: No solo fue la mirilla del rifle de 'Pollo'
0:50

Los errores de ‘Contraataque' que pocos notaron: No solo fue la mirilla del rifle de 'Pollo'

Cine y Series
¿El grupo ‘Los Murciélagos’ de la película ‘Contraataque’ existe en la vida real?
0:59

¿El grupo ‘Los Murciélagos’ de la película ‘Contraataque’ existe en la vida real?

Cine y Series
¿La película ‘Contraataque’ está basada en hechos reales o todo es ficción?
0:53

¿La película ‘Contraataque’ está basada en hechos reales o todo es ficción?

Cine y Series
Los actores de ‘Contraataque’ sí recibieron entrenamiento militar para la película: así fue
0:51

Los actores de ‘Contraataque’ sí recibieron entrenamiento militar para la película: así fue

Cine y Series
¿Dónde grabaron ‘Contraataque’, la película número 1 en Netflix?
0:53

¿Dónde grabaron ‘Contraataque’, la película número 1 en Netflix?

Cine y Series
¿Por qué el doctor Jaramillo no quería ayudar a la familia de Lucca? No era honesto con ellos
1:07

¿Por qué el doctor Jaramillo no quería ayudar a la familia de Lucca? No era honesto con ellos

Cine y Series
Las mejores películas para un plan tranquilo y romántico en San Valentín
2:14

Las mejores películas para un plan tranquilo y romántico en San Valentín

Cine y Series
Lucca ya no es un niño pequeño como en la película: ya tiene 13 años y así ha mejorado
0:57

Lucca ya no es un niño pequeño como en la película: ya tiene 13 años y así ha mejorado

Cine y Series
¿Cómo funciona el Cytotron? Es más complejo de lo que explicaron en ‘Los dos hemisferios de Lucca’
1:28

¿Cómo funciona el Cytotron? Es más complejo de lo que explicaron en ‘Los dos hemisferios de Lucca’

Cine y Series


La cinta termina con Molly en el camino hacia la recuperación, cuatro meses después de su abstinencia y recaída. De hecho, en la escena final, ella y su madre Deb comienzan a armar un rompecabezas, lo cual es un mensaje simbólico sobre un nuevo comienzo.

Cómo 'Cuatro días más' adaptó la historia de adicción de Amanda Wendler

Si bien el filme plasma de manera fiel los problemas que pueden enfrentar las personas al tener a su cargo a alguien que sufre adicciones a las drogas, te sorprenderá saber que 'Cuatro días más' fue adaptada de un artículo escrito por el periodista Eli Saslow en el periódico 'The Washington Post', basado en la vida de dos personas.

Se trata del texto ''How's Amanda?' A story of truth, lies and an American addiction', escrito en 2016, el cual narra la historia de Amanda Wendler, una chica adicta a la heroína como Molly, que regresa a casa de su madre Libby, a las afueras de la ciudad de Detroit, para intentar mantenerse limpia y recibir una inyección de un antagonista opioide, aunque fracasa en el intento.

PUBLICIDAD

A pesar de que la película hizo cambios respecto al artículo original, hubo temas que se mantuvieron iguales en ambos materiales. Por ejemplo, el artículo se centra principalmente en la relación de Libby y Amanda y en cómo se vio afectada por la adicción de su hija, lo cual también se refleja en el largometraje.

Imagen Indigenous Media

¿Qué pasó con

Amanda Wendler en la vida real?

Como pudiste nota el personaje de Mila Kunis, Molly, estuvo basado en Amanda y a raíz del éxito de 'Four Good Days' muchos comenzaron a preguntar qué había pasado con ella en la vida real.

Fue en 2021, cuando la mujer asistió a 'Fox News' a una entrevista donde externó que los adictos a las drogas podían recuperarse, pues eso fue lo que le pasó a ella después de mucho esfuerzo.

"Nos recuperamos... soy un testimonio vivo de ello", dijo Wendler. "Fui a más de 20 centros de rehabilitación diferentes, pero... con terapia y reuniones, la recuperación es posible".


¿Ya conocías este dato curioso de la película 'Cuatro días más'? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
Películas de NetflixPelículasNetflixDrogas y AdiccionesMila Kunis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD