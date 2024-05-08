La película 'Cuatro días más' disponible en Netflix está basada en una impactante historia real

Video Mila Kunis en 'Cuatro días más' y otros actores que se transformaron para lucir demacrados

Las películas basadas en historias reales tienen un mayor impacto en el público y algo que quizá no sabías es que 'Four Good Days' o mejor conocida en español como 'Cuatro días más' es una de ellas.

¿Cuál es la historia de 'Cuatro días más?

Estrenada en 2020, la trama se centra en Molly (Mila Kunis), una joven adicta a la heroína que se encuentra en su decimoquinto intento de desintoxicación. Al visitar a un médico, este le recomienda que continúe cuatro días más sin drogas para que pueda recibir una inyección de naltrexona, la cual supuestamente la haría inmune a las sustancias tóxicas.

La madre de la protagonista, Deb (Glenn Close), la acompaña en este difícil proceso para mantenerse limpia, a pesar de que no confía del todo en su hija. A lo largo de la trama se exploran las complejas relaciones entre los adictos y sus sistemas de apoyo.

La cinta termina con Molly en el camino hacia la recuperación, cuatro meses después de su abstinencia y recaída. De hecho, en la escena final, ella y su madre Deb comienzan a armar un rompecabezas, lo cual es un mensaje simbólico sobre un nuevo comienzo.

Cómo 'Cuatro días más' adaptó la historia de adicción de Amanda Wendler

Si bien el filme plasma de manera fiel los problemas que pueden enfrentar las personas al tener a su cargo a alguien que sufre adicciones a las drogas, te sorprenderá saber que 'Cuatro días más' fue adaptada de un artículo escrito por el periodista Eli Saslow en el periódico 'The Washington Post', basado en la vida de dos personas.

Se trata del texto ''How's Amanda?' A story of truth, lies and an American addiction', escrito en 2016, el cual narra la historia de Amanda Wendler, una chica adicta a la heroína como Molly, que regresa a casa de su madre Libby, a las afueras de la ciudad de Detroit, para intentar mantenerse limpia y recibir una inyección de un antagonista opioide, aunque fracasa en el intento.

A pesar de que la película hizo cambios respecto al artículo original, hubo temas que se mantuvieron iguales en ambos materiales. Por ejemplo, el artículo se centra principalmente en la relación de Libby y Amanda y en cómo se vio afectada por la adicción de su hija, lo cual también se refleja en el largometraje.

¿Qué pasó con

Amanda Wendler en la vida real?

Como pudiste nota el personaje de Mila Kunis, Molly, estuvo basado en Amanda y a raíz del éxito de 'Four Good Days' muchos comenzaron a preguntar qué había pasado con ella en la vida real.

Fue en 2021, cuando la mujer asistió a 'Fox News' a una entrevista donde externó que los adictos a las drogas podían recuperarse, pues eso fue lo que le pasó a ella después de mucho esfuerzo.

"Nos recuperamos... soy un testimonio vivo de ello", dijo Wendler. "Fui a más de 20 centros de rehabilitación diferentes, pero... con terapia y reuniones, la recuperación es posible".