'Cuatro días más': ¿Qué es la oxicodona, el analgésico que le dan a Molly y comienza su adicción?

Video Mila Kunis en 'Cuatro días más' y otros actores que se transformaron para lucir demacrados

'Cuatro días más' narra la historia de Molly, una mujer adicta a la heroína en su decimoquinto intento de desintoxicación. La trama explora su lucha por mantenerse limpia durante cuatro días adicionales para poder recibir un tratamiento que la ayudaría a superar su adicción.

¿Cómo se relaciona la oxicodona con la adicción de Molly en 'Cuatro días más'?

PUBLICIDAD

Acompañada por su madre, Deb, Molly enfrenta desafíos y conflictos mientras intenta recuperarse. Uno de los aspectos que llama la atención del público en la película es la mención de la oxicodona.

En los primeros 20 minutos de 'Cuatro Días Más', se muestra cómo Molly y su madre asisten a un hospital para hablar con el médico sobre la situación actual de la joven. Este revela que Molly prácticamente se ha dañado todas las venas de su cuerpo debido a su adicción, lo que la pone en una situación peligrosa.

Deb interrumpe la conversación para explicar que la adicción de su hija comenzó después de que esta se lesionara la rodilla mientras practicaba esquí acuático. Como tratamiento para el dolor le recetaron 75 pastillas de oxicodona en un frasco, el cual rellenaban cada vez que se acababa.

¿Qué es la oxicodona que se mencona en 'Cuatro días más?

Aunque la película no profundiza en qué es este medicamento, según el portal del hospital 'St. Jude Children's Research', la oxicodona es un opioide utilizado para controlar el dolor que se ha vuelto una droga de abuso popular entre la población adicta a los narcóticos.

Imagen Indigenous Media

La oxicodona provocó una crisis sanitaria en Estados Unidos

La DEA explica que la oxicodona se consume por vía oral o intravenosa y existen diversas maneras de ingerirlas por ejemplo, vía nasal o inyectándolas después de disolverlas en agua. Otra práctica consiste en calentar una tableta colocada sobre papel de aluminio y luego inhalar los vapores liberados.

PUBLICIDAD

Los efectos de esta sustancia pueden ser alivio del dolor, euforia, la sensación de relajación, depresión respiratoria, estreñimiento y constricción papilar, lo que explica su elevado potencial de abuso.

La oxicodona, de hecho, provocó una crisis de opioides en Estados Unidos. Según la 'BBC', se estima que alrededor de 218 mil estadounidenses murieron por sobredosis relacionadas con opioides recetados entre 1999 y 2017.

Entonces con el contexto del fármaco, es por ello que Deb señala de manera enfática que tras consumir oxicodona su hija se volvió adicta a ella y después buscó otras drogas para "aliviar su dolor" en esta caso la heroína.

Imagen Indigenous Media y The Grosby Group



¿Qué piensas acerca de esta información? Dinos en los comentarios.