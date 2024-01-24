La aterradora historia detrás de la película 'Oppenheimer', la favorita al Oscar: la realidad supera a la ficción

Video La aterradora historia real detrás de 'Oppenheimer': su único arrepentimiento no es el que imaginas

Tras darse a conocer la lista de las nominaciones a los premios Oscar 2024, todo el mundo volvió a hablar de 'Oppenheimer', película de Christopher Nolan que fue estrenada en julio del 2023 y que es la favorita para llevarse varias estatuillas.

Con 13 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor Protagónico, la cinta, protagonizada por Cillian Murphy, podría arrasar este año.

Pero, ¿cuál es la realidad detrás de esta película? Aquí te lo revelamos.

¿Quién fue Oppenheimer?

J. Robert Oppenheimer fue un físico teórico, hijo de inmigrantes judíos alemanes que sabía de los horrores de la guerra, y sin embargo colaboró con el Gobierno de los Estados Unidos para elaborar una potente arma de destrucción masiva.

Al ser un prodigio que terminó su doctorado con a penas 23 años, llamó la atención del Gobierno para participar en el 'Proyecto Manhattan', una investigación súper secreta cuyo objetivo era crear las primeras armas nucleares.

Tiempo después, Oppenheimer se convirtió en el Director del Laboratorio que tenía la misión de crear las bombas atómicas y terminar con la Segunda Guerra Mundial, por lo que recomendó al Gobierno atacar Japón.

La realidad de Oppenheimer supera a la ficción: Nunca se arrepintió

El compromiso y pasión por su trabajo que se refleja en la película es verídico, ya que muchos aseguran que trabajar con el físico fue una experiencia increíble, pues entusiasmó a todos para involucrarlos en el proyecto y estaba muy atento a cada paso de la investigación.

Sin embargo, otros califican al científico como 'desalmado' o 'malvado', debido a que no tenía remordimientos, conflictos éticos con sus decisiones y nunca vio en realidad su vida como una tragedia, tampoco se arrepintió de nada, de hecho, la impresión que le causó ver por primera vez una bomba atómica en acción durante la prueba 'Trinity' la comparó con un texto sagrado hinduista y adoptó una frase de Vishnu.

"Ahora me he convertido en Muerte, el destructor de mundos", repitió.



Después de los bombardeos, los compañeros de Oppenheimer narraron que él llegó a su laboratorio y varios vieron su lenguaje corporal como el de un boxeador que acababa de salir victorioso, incluso bromeó al respecto, sin arrepentirse jamás de las muertes que había provocado indirectamente.

"De lo único que me arrepiento es de no haber fabricado antes la bomba para usarla en contra de los alemanes", expresó.



Oppenheimer señaló que la atrocidad de su creación estaba a la par con la de otros momentos negros de esa misma época, pues él no había olvidado Guernica, Coventry, Hamburgo, Dresde, Dachau, Varsovia y Tokio.

Tras haberse opuesto a la fabricación de una bomba de hidrógeno, le pidió al Gobierno de Estados Unidos regular el uso de armas atómicas, lo cual le generó varios enemigos, quienes lo acusaron de comunista y así fue como le quitaron sus permisos de seguridad y el acceso a sus investigaciones pasadas, acción de la que se arrepintió el Gobierno en 2022, 55 años después de su fallecimiento.

"Yo nunca dije que me arrepentía de participar de forma responsable en la fabricación de la bomba".

Lo que fue real y lo que no en la película

Aunque la película intenta retratar su vida a la perfección, hay algunas situaciones que no tomaron como relevantes y otras que son meramente ficticias para darle mayor riqueza al guión o dramatismo al filme.

1. Envenenar a su profesor

Charles Oppenheimer, nieto del físico, indicó que la escena en la que el joven Oppenheimer trata de envenenar a su profesor Patrick Blackett (James D'Arcy) con una manzana inyectándole cianuro de potasio, es falsa, pues no hay ni un solo amigo o enemigo de Robert que oyera esa historia estando él con vida y creyera que era verdad.

2. El suicidio de Jean Tatlock

En la cinta, la psiquiatra intepretada por Florence Pugh, con un largo historial de depresiones y los rastros de la droga hidrato de cloral que aparecieron en la autopsia, fueron suficientes para que los forenses catalogaran su muerte como "suicidio por razones desconocidas". Sin embargo, Tatlock era comunista y estaba siendo investigada por el FBI, por lo que varios de sus amigos y hasta su hermano, sospecharon de un asesinato político.

En la vida real, en 1975, el Comité Church del Senado de Estados Unidos descartó la posibilidad de este asesinato, pero Nolan no se resistió a colocar esta hipótesis en su película.

3. El alcoholismo de Kitty y Oppenheimer

La esposa de Robert Oppenheimer fue mostrada en la película con u carácter de pocos amigos y una vida sentimental caótica, sin embargo en la vida real también fue una prominente bióloga que renunció a su carrera para casarse con el físico.

Tras sufrir depresión postparto y los descubrir algunos adulterios de su esposo, se volvió dependiente del alcohol, sin embargo, el problema no fue grave hasta que su marido aceptó el puesto de profesor en Princeton, de hecho, ambos cónyuger eran adeptos a la bebida, aunque en ella la adicción era más remarcada.

Kitty dejó la bebida después de que Robert cayera en desgracia y su hija Toni sufriera polio, para entonces la relación de ambos se afianzó antes de la muerte de él en 1967.

4. Humor negro

'Oppenheimer' habla sobre la hipótesis de un holocausto planetario causado por la prueba 'Trinity', incluso hay conversaciones al respecto del protagonista con Leslie Groves (Matt Damon) y Albert Einstein (Tom Conti) para darle al filme el más dramatismo, sin embargo, en realidad estos temores se descartaron casi al 100% el 16 de junio de 1945, cuando el 'gadget' explotó en Nuevo México. Lo que sí conservó Christopher Nolan es la porra que Enrico Fermi (Danny Deferrari) organizó antes de la explosión para ver cuántos de sus colegas se esperaban un apocalipsis.

La película también omite que durante la preparación para la explosión, los científicos reunidos en Los Álamos oyeron sonar una pieza de Tchaikovski (la suite de 'El cascanueces') por cortesía de las interferencias en la radio provocadas por una tormenta, lo cual tomaron "como banda sonora del comienzo del fin del mundo".

5. Lo que salvó a Kioto

Es difícil darse cuenta de que la reunión para decidir qué ciudades de Japón serían devastadas por la bomba atómica no se trataba de un acto de guerra, sino de un experimento para demostrarle a la Unión Soviética de Stalin que la nueva arma de Estados Unidos mataba más y mejor que ninguna otra.

Además de Hiroshima y Nagasaki, otra de las ciudades elegidas era Kioto, hasta que el Secretario de Defensa Henry Stimson (James Remar) recordó que su mujer y él habían pasado allí su luna de miel y decidió indultarla.

6. Harry Truman vs. Oppenheimer

En la cinta, Gary Oldman interpreta al sucesor de Franklin Delano Roosevelt, quien se enfrenta a Oppenheimer y se refiere al científico como "un llorón". Esto no sólo es cierto, sino que tras su encuentro pronunció: "No quiero volver a ver a ese hijo de pu** en mi despacho. Dice que tiene sangre en las manos... Yo tengo todavía más que él y no voy quejándome por ahí".

7. Strauss vs. Oppenheimer

A pesar de que muchos encasillaron a Lewis Strauss como villano, muchos otros cuestionan que esto sea real, pero todo parece indicar que efectivamente él usó su puesto en la Comisión de Energía Atómica para destruir a Oppenheimer, por sus desavenencias políticas, porque el físico lo humilló en público durante una comparecencia ante el Senado, porque Oppenheimer se declaraba ateo aunque ambos eran judíos y porque lo consideraba un individuo poco confiable y con vida disipada.