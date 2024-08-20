¿Por qué Halle Berry y Mark Wahlberg no se besan en ‘El Sindicato? Las razones son más profundas de lo que parece

Video No perdonan a Halle Berry por trabajar con Mark Wahlberg en 'El Sindicato': ¿por qué los actores no se besan en la película?

Algunos pensaban que Halle Berry iba a volver como Tormenta en ‘Deadpool 3’ , pero en su lugar la actriz estrenó su propia película de acción en Netflix.

Se trata de ‘El Sindicato’, cuya trama se centra en el reclutamiento de un constructor, Mike (Mark Wahlberg), en una división secreta que transforma a hombres comunes en espías mortales.

Pero la trama también implica un lío amoroso, pues quien recluta a Mike es Roxanne (Halle Berry), quien solía ser su novia en la secundaria. Por ello, muchos espectadores tenían la esperanza de ver un beso entre ambos en pantalla.

¿Por qué Mark Wahlberg y Halle Berry no se besan en ‘El Sindicato?



A lo largo de ‘El Sindicato’ (‘The Union’) la tensión entre los personajes de Mark Wahlberg y Halle Berry, Mike y Roxanne, va en aumento.

No solo porque la adrenalina en sus misiones los lleva a escenarios inesperados, si no también por el historial amoroso que comparten.

Pero al parecer nada de ello es suficiente para ver un sencillo beso entre ambos, aunque de haberlo hecho quizás hasta hubieran clasificado a los besos más románticos del cine .

El director de la película, Julian Farino, rompió el silencio al respecto, y confesó que los motivos tras esta decisión son más profundos de lo que parecen:

"Llevamos la relación hasta cierto punto, y luego creo que hay que dejar mucho espacio por recorrer. Netflix siempre nos dijo al principio: Tenéis que pensar en esto como una posible idea de tres películas. Así que si el público sale con ganas de un beso, entonces probablemente lo hemos hecho bien, en mi opinión"



Es decir, Mike y Roxanne no se besan en ‘El Sindicato’ porque dejaron este momento especial para próximas películas de la franquicia, las cuales se espera que se estrenen en Netflix en años futuros.

La amistad de Halle Berry y Mark Wahlberg detrás de ‘El Sindicato’



Sin embargo, también hay quienes especulan que probablemente los actores no se besaron en pantalla porque comparten una amistad de varios años. Aunque el verdadero motivo es el que confesó el director de ‘El Sindicato’, estas teorías no están tan lejos de la verdad.

Y es que Halle Berry (quien experimentó la maldición de los Premios Oscar) y Mark Wahlberg llevan largos años siendo amigos. De hecho, esta bonita amistad fue lo que les permitió que la química fluyera tan bien entre sus personajes en la película de Netflix:

Nos conocemos desde hace muchos, muchos años. Nos conocimos a finales de los 80, yo diría a principios de los 90, pero hace mucho tiempo. Y en el momento en que nos juntamos, nos dimos cuenta de que somos del mismo estilo. Ambos empezamos con orígenes muy modestos, casi en la misma zona del país, teníamos las mismas referencias cuando crecíamos. Teníamos muchas cosas en común que nos unían. Nos apoyamos en eso. Intentamos trasladar eso a los personajes.