Blake Lively

'A Simple Favor' sí tendrá secuela: ¿De qué tratará la película con Blake Lively y Anna Kendrick?

Anna Kendrick y Blake Lively retomarán sus papeles para la secuela de ‘A Simple Favor’. Te contamos todos los detalles sobre esta nueva película.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Blake Lively salvó a Penn Badgley cuando eran novios: la fama de 'Gossip Girl' sí afectó al actor

En 2018 se estrenó ‘A Simple Favor’, conocida en América Latina como ‘Un Pequeño Favor’, una película que mezcla a la perfección la comedia con el misterio, sin dejar de lado el suspenso.

Anna Kendrick y Blake Lively retomarán sus personajes en la secuela de 'A Simple Favor'
Anna Kendrick y Blake Lively retomarán sus personajes en la secuela de 'A Simple Favor'
Imagen Lionsgate

¿De qué trata ‘A Simple Favor’?

PUBLICIDAD

La trama de esta película se centra en Stephanie, una bloguera y madre interpretada por Anna Kendrick, quien busca descubrir la verdad detrás de la repentina desaparición de su mejor amiga Emily (Blake Lively).

Stephanie se une al esposo de Emily, Sean (Henry Golding), en un thriller elegante lleno de giros, traiciones, secretos, revelaciones, amor, lealtad, asesinato y venganza.

Más sobre Blake Lively

Ryan Reynolds no quería usar la canción ‘Bye Bye Bye’ en ’Deadpool 3’: Su esposa lo convenció
0:58

Ryan Reynolds no quería usar la canción ‘Bye Bye Bye’ en ’Deadpool 3’: Su esposa lo convenció

Cine y Series
‘Romper el círculo’: Las principales diferencias entre la película de Blake Lively y el libro
0:59

‘Romper el círculo’: Las principales diferencias entre la película de Blake Lively y el libro

Cine y Series
Blake Lively no fue quien interpretó a Ladypool aunque los créditos dicen que sí
0:56

Blake Lively no fue quien interpretó a Ladypool aunque los créditos dicen que sí

Cine y Series
’Romper el círculo’: Todo sobre las polémicas en torno a la película y las tensiones entre sus protagonistas
5 mins

’Romper el círculo’: Todo sobre las polémicas en torno a la película y las tensiones entre sus protagonistas

Cine y Series
'Romper el círculo' y la presunta pelea entre Blake Lively y Justin Baldoni ¿Ryan Reynolds tuvo algo que ver?
2 mins

'Romper el círculo' y la presunta pelea entre Blake Lively y Justin Baldoni ¿Ryan Reynolds tuvo algo que ver?

Cine y Series
¿Quién es Lady Deadpool? Por fin tenemos un vistazo del personaje de ‘Deadpool & Wolverine’
3 mins

¿Quién es Lady Deadpool? Por fin tenemos un vistazo del personaje de ‘Deadpool & Wolverine’

Cine y Series
'Gossip Girl': las parejas reales que se formaron en el set y otros secretos de la serie
3:07

'Gossip Girl': las parejas reales que se formaron en el set y otros secretos de la serie

Cine y Series
Actores que trabajaron con sus ex y tuvieron que besarlos luego de una difícil ruptura
3:45

Actores que trabajaron con sus ex y tuvieron que besarlos luego de una difícil ruptura

Cine y Series

La cinta recaudó 97 millones de dólares en la taquilla mundial, llamando la atención al combinar varios elementos con momentos memorables de moda, en especial por los conjuntos del personaje de Blake Lively.

‘A Simple Favor’ tendrá una secuela: Todo lo que sabemos de la película

'A Simple Favor' fue todo un éxito en taquilla, pero su llegada a Netflix la revitalizó, convirtiéndose en uno de los filmes más vistos de dicha plataforma de streaming por varias semanas.

Debido a este éxito, Amazon MGM Studios confirmó la secuela, donde Anna Kendrick y Blake Lively retomarán sus papeles. Además, Paul Feig volverá como director y productor, junto con Laura Fischer.

Mientras que Jessica Sharzer, quien adaptó la novela homónima de Darcey Bell para la primera entrega, también está confirmada para escribir el guión de la secuela.

Blake Lively y Anna Kendrick en la premiere en Reino Unido de la película 'A Simple Favor' en septiembre de 2018.
Blake Lively y Anna Kendrick en la premiere en Reino Unido de la película 'A Simple Favor' en septiembre de 2018.
Imagen ANTHONY HARVEY/AFP via Getty Images


En la secuela, Stephanie Smothers (Kendrick) y Emily Nelson (Lively) están en camino hacia la preciosa isla de Capri, en Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico hombre de negocios italiano, donde se espera que se incluya la ‘traición y un asesinato’, de acuerdo con la información del portal ‘Deadline’.

PUBLICIDAD

La producción de ‘A Simple Favor 2’ está programada para comenzar en la primavera de 2024, lo que sugiere que la película podría lanzarse en 2025, pero aún no se ha confirmado la fecha exacta de su estreno que será a través de Prime Video, que está disponible en 240 países.

Además de este proyecto, Anna Kendrick hará su debut como directora, además de producir y protagonizar, la nueva película de Netflix titulada ‘Woman of the Hour’, que se estrenará en otoño de este 2024, mientras que Blake Lively dirigirá la adaptación cinematográfica de la novela ‘It Ends With Us’, escrita por Colleen Hoover.

¿Qué te pareció la película ‘A Simple Favor’? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

Relacionados:
Blake LivelyPelículasActores Hollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX