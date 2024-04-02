'A Simple Favor' sí tendrá secuela: ¿De qué tratará la película con Blake Lively y Anna Kendrick?

Video Blake Lively salvó a Penn Badgley cuando eran novios: la fama de 'Gossip Girl' sí afectó al actor

En 2018 se estrenó ‘A Simple Favor’, conocida en América Latina como ‘Un Pequeño Favor’, una película que mezcla a la perfección la comedia con el misterio, sin dejar de lado el suspenso.

Anna Kendrick y Blake Lively retomarán sus personajes en la secuela de 'A Simple Favor' Imagen Lionsgate

¿De qué trata ‘A Simple Favor’?

La trama de esta película se centra en Stephanie, una bloguera y madre interpretada por Anna Kendrick, quien busca descubrir la verdad detrás de la repentina desaparición de su mejor amiga Emily (Blake Lively).

Stephanie se une al esposo de Emily, Sean (Henry Golding), en un thriller elegante lleno de giros, traiciones, secretos, revelaciones, amor, lealtad, asesinato y venganza.

La cinta recaudó 97 millones de dólares en la taquilla mundial, llamando la atención al combinar varios elementos con momentos memorables de moda, en especial por los conjuntos del personaje de Blake Lively.

‘A Simple Favor’ tendrá una secuela: Todo lo que sabemos de la película

'A Simple Favor' fue todo un éxito en taquilla, pero su llegada a Netflix la revitalizó, convirtiéndose en uno de los filmes más vistos de dicha plataforma de streaming por varias semanas.

Debido a este éxito, Amazon MGM Studios confirmó la secuela, donde Anna Kendrick y Blake Lively retomarán sus papeles. Además, Paul Feig volverá como director y productor, junto con Laura Fischer.

Mientras que Jessica Sharzer, quien adaptó la novela homónima de Darcey Bell para la primera entrega, también está confirmada para escribir el guión de la secuela.

Blake Lively y Anna Kendrick en la premiere en Reino Unido de la película 'A Simple Favor' en septiembre de 2018. Imagen ANTHONY HARVEY/AFP via Getty Images



En la secuela, Stephanie Smothers (Kendrick) y Emily Nelson (Lively) están en camino hacia la preciosa isla de Capri, en Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico hombre de negocios italiano, donde se espera que se incluya la ‘traición y un asesinato’, de acuerdo con la información del portal ‘Deadline’.

La producción de ‘A Simple Favor 2’ está programada para comenzar en la primavera de 2024, lo que sugiere que la película podría lanzarse en 2025, pero aún no se ha confirmado la fecha exacta de su estreno que será a través de Prime Video, que está disponible en 240 países.

Además de este proyecto, Anna Kendrick hará su debut como directora, además de producir y protagonizar, la nueva película de Netflix titulada ‘Woman of the Hour’, que se estrenará en otoño de este 2024, mientras que Blake Lively dirigirá la adaptación cinematográfica de la novela ‘It Ends With Us’, escrita por Colleen Hoover.