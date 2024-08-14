’Romper el círculo’: Todo sobre las polémicas en torno a la película y las tensiones entre sus protagonistas

La película 'Romper el Círculo', basada en la novela de Colleen Hoover, ha estado en el centro de diversas controversias desde su anuncio y reciente estreno.

Protagonizada por Blake Lively y dirigida por Justin Baldoni, la adaptación ha generado una amplia conversación en torno a temas sensibles como la violencia doméstica, así como por las acciones y declaraciones de la autora.

La historia en sí, aunque poderosa, ha sido criticada tanto por su contenido como por las decisiones comerciales que la rodean.

Blake Lively protagoniza 'Romper el círculo'. Imagen Sony Pictures.

¿De qué trata 'Romper el círculo'?

La trama sigue a Lily (Blake Lively) quien después del funeral de su padre conoce a Ryle, un neurocirujano que rápidamente se convierte en una figura clave en su vida. Aunque la relación comienza de manera idílica, pronto se revelan los traumas del pasado de ambos personajes, lo que desencadena una serie de eventos marcados por la violencia intrafamiliar.

La historia, en su esencia, explora cómo el ciclo de abuso puede perpetuarse y cómo las víctimas continúan con su vida mientras intentan romper con esos patrones destructivos.

Desde su publicación en 2016, la novela 'Romper el Círculo' ha sido un éxito rotundo, catapultando a Hoover a la cima de los bestsellers. Sin embargo, la novela ha estado rodeada de polémicas y considerables críticas considerables, especialmente por la falta de advertencias sobre los sensible contenidos en el libro.

Justin Baldoni actúa y diriga la cinta. Imagen Sony Pictures.



Muchos lectores y críticos han señalado que, aunque la historia aborda temas difíciles, no hay una preparación adecuada para los lectores en cuanto a las escenas de violencia física y emocional que se presentan.

Esto ha sido visto como un descuido, especialmente en un contexto donde estos contenidos pueden ser traumantes para muchos.

La polémica no se detiene ahí, también se ha extendido a las decisiones comerciales que Hoover y su equipo han tomado en torno a la novela.

Uno de los ejemplos que más causaron debate fue el lanzamiento, que finalmente fue cancelado, de un libro para colorear basado en 'Romper el círculo'.

La reacción fue inmediata, las críticas argumentaban que el formato trivializaba el grave tema de la violencia doméstica que se aborda en la historia. A pesar de que Hoover intentó justificar la creación del libro como una forma de celebrar la fortaleza del personaje principal, la presión pública llevaron a que la editorial Simon & Schuster retirara el producto de l mercado.

La historia aborda temas delicados como la violencia doméstica. Imagen Sony Pictures.

Hijo de escritora de 'Romper el círculo' acusado de acoso

Otra significativa controversia surgió en 2022, cuando Levi, hijo de Colleen Hoover, fue acusado de acosar a una joven a través de las redes sociales.

Según los señalamientos, Levi, quien tenía 21 años en ese momento, solicitó fotos inapropiadas a una chica de 16 años. La situación escaló cuando la joven afirmó que al intentar contactar a Hoover en busca de apoyo, fue bloqueada en lugar de recibir una respuesta.

Hoover finalmente se pronunció sobre el tema en un grupo privado de Facebook, y explicó que la situación había sido malinterpretada y que ella había actuado en cuanto tuvo conocimiento de los hechos.

No obstante, este incidente dejó una mancha en la reputación de la autora, con algunos seguidores señalando que la diferencia de edad entre su hijo y la joven implicaba un problema más grave que un simple malentendido.

Romper el círculo ¿es una apología de la violencia doméstica?



La cinta también ha sido criticada por su tratamiento de la violencia doméstica, tanto en la representación de las relaciones abusivas como en la manera en que se ha promocionado.

En la sinopsis oficial y en los materiales de marketing, no se mencionan de manera explícita los temas de abuso, lo que ha llevado a que algunos espectadores se sientan engañados al encontrarse con un contenido mucho más oscuro de lo que esperaban.

Desde su estreno, la película ha dado mucho de qué habalr por sus controversias. Imagen Sony Pictures.



Además, una frase del libro, “No existen las malas personas. Solo somos personas que a veces hacen cosas malas”, ha sido señalada como un intento de justificar el comportamiento abusivo de los personajes, lo que ha alimentado aún más la controversia en torno a la historia.

A pesar de las críticas, 'Romper el Círculo' se ha convertido en fenómeno en las redes sociales, en gran parte gracias a los seguidores de Hoover y a la actuación de Blake Lively.

Los problemas en 'Romper el cículo' ¿estrategia de marketing?

En 2019, Justin Baldoni, actor y director de la cinta 'Romper el círculo' adquirió los derechos de la popular novela de Colleen Hoover, ‘It Ends With Us’, una obra que ha sido traducida y publicada en más de 40 idiomas.

Desde su promoción y estreno, los fans notaron cierta tensión entre Baldoni y Blake Lively. La distancia entre ellos ha sido evidente, especialmente por la notable ausencia de Justin Baldoni en varias de la apariciones grupales del elenco.

La situación se complicó cuando surgieron rumores de que Ryan Reynolds, esposo de Blake Lively, pudo haber influido en el guion de la película.

En una entrevista con E! News, Lively mencionó que Reynolds intervino para modificar una escena, lo que llevó a los fanáticos a especular que Baldoni podría haberse molestado por esta inesperada intervención.

Este detalle llamó mucho más la atención cuando salió a la luz que, al parecer, la guionista de la película, Christy Hall, ni siquiera estaba al tanto de la participación de Reynolds en el proceso.

Se dice que el conflicto entre los protagonistas surgió a raíz de una intervención de Ryan Reynolds, esposo de Blake, en el guion. Imagen Sony Pictures.



Sin embargo, algunos han sugerido que este supuesto conflicto entre Lively y Baldoni podría ser una táctica de marketing diseñada para generar cierto interés en torno a la película.

Otros creen que Baldoni se ha mostrado reservado con respecto a sus apariciones públicas para no centrar la atención en su personaje, quien es un abusador en la trama.