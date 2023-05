"Fue horrible": Margot Robbie habla sobre la candente escena que grabó con Leonardo DiCaprio

La australiana Margot robbie es la protagonista del live action de Barbie próximo a estrenar, por lo que la actriz ha estado en boca de todos, ya sea porque internautas encuentran a su doble en TikTok o porque se reveló que en realidad sería Amy Schumer quien ocuparía el papel de la icónica muñeca.

Sin embargo, esta vez Robbie dio de qué hablar luego de hablar sobre una de las escenas más icónicas y polémicas de toda su carrera, la cuál grabó en 2013 cuando tenía tan solo 22 años junto a Leonardo DiCaprio en 'El lobo de Wall Street'.

Margot Robbie habla sobre escena sexual en 'El lobo de Wall Street'

Y es que en el polémico y exitoso filme que habla sobre la vida de uno de los mayores estafadores de Estados Unidos, ella interpreta a Naomi Lapaglia, esposa del protagonista.

Debido a la temática de la historia, toda la película está repleta de escenas sexuales, pero sin duda alguna, una de las más icónicas es la protagonizada por Robbie y DiCaprio, pero la actriz reveló durante un encuentro con los medios en un evento especial de la Academia Británica de Cine y Televisión, que al momento de grabarla ella se encontraba muy nerviosa y no fue un momento fácil pues ella no quería que la encasillaran en papeles eróticos por el resto de su carrera (que recién despegaba).

Con respecto a la popular escena, Robbie confesó que se preparó con "un par de tragos de tequila" para poder estar tranquila al momento de la filmación, pues ella aparecía parcialmente desnuda justo frente a DiCaprio.

“No voy a mentir, tomé un par de tragos de tequila antes de esa escena porque estaba nerviosa… Muy, muy nerviosa. Lo que sucedió en esa etapa, al principio, fue bastante horrible. Recuerdo haberle dicho a mi madre: ‘No creo que quiera hacer esto'. Ella solo me miró, completamente en blanco, como, ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única opción era seguir adelante”, explicó la actriz a 'Vanity Fair'.