Otra mexicana brilla en 'Black Panther 2': todo sobre Mabel Cadena y su actuación en el MCU

Desde 2020, los fans de Marvel aseguraban que el mexicano Tenoch Huerta representaría a la cultura maya en la secuela de ‘Black Panther’ y este 23 de julio de 2022, durante la San Diego Comic Con, los rumores fueron confirmados.

También se dio a conocer que otra intérprete mexicana participará en la cinta (que llegará a las salas de cine en noviembre de 2022): ella es Mabel Cadena.

La actriz mexicana Mabel Cadena participa en ‘Black Panther: Wakanda Forever’

La intérprete también compartió el tráiler en sus redes sociales y se mostró feliz con la noticia, pues escribió: “Mamá, ¡soy una superheroína!”, acompañado de los hashtags 'Namora' y 'Black Panther'.



Al pie de la publicación, sus amigos y seguidores no dudaron en dejar cientos de felicitaciones y cariñosos comentarios, en los que aseguraron que se merece el papel en la cinta debido a su talento y dedicación.

“Tan merecido, eres maravillosa desde siempre”, “Felicidades Mabel”, “Qué orgullo”, “Estoy llorando de emoción”, “Maravilla”, “Siempre has sido una superheroína”, “Ya quiero verla” y “Bravo”, fueron algunos de los mensajes de fans y celebridades como Yalitza Aparicio, Fernanda Castillo y Marcus Ornellas.

¿Quién es la actriz mexicana Mabel Cadena que está triunfando en el MCU?

Con 31 años, la artista ha participado en diversos proyectos para el cine, la televisión y el teatro. Mabel inició su trayectoria actoral en producciones como ‘Capadocia’ (2012), donde dio vida a Adela Rosas.

Más tarde, fue ganando popularidad e interpretó diversos personajes en producciones como ‘Ingobernable’, ‘Camelia la texana’, ‘Las malcriadas’, ‘Hernán’ y ‘Monarca’, una serie de Netflix donde compartió créditos con celebridades como Irene Azuela, Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal y Gabriela de la Garza.



Uno de sus trabajos más recordados fue el que realizó en la película ‘El baile de los 41’, en la que junto a actores como Alfonso Herrera y Emiliano Zurita, se convirtió en la hermosa Amada Díaz; con esta cinta ganó una nominación a los Premios Ariel 2021 como Mejor Actriz.

Mabel Cadena busca representar su visión del feminismo

Con sus diversas interpretaciones, Cadena busca mostrar su percepción del feminismo y como éste ha ido cambiando con el paso del tiempo, así lo destacó en una entrevista para ‘Butaca 80’ en 19 de noviembre de 2020.

“Creo que en cada una de las mujeres que he tenido la oportunidad de interpretar, he buscado aportarles un poquito de mi mujer de hoy. De mi visión del feminismo de hoy y pues de mi propia visión a través de mi experiencia de vida; sin embargo, he tomado el contexto en el que ha estado cada una”.



No obstante, a pesar de su talento, Mabel ha sido una de las muchas celebridades que ha sufrido episodios de discriminación, así lo narró en una charla para el programa ‘Pinky Promise’ en abril de 2022.

“He ido descubriendo que hay lugares donde digo ‘ah, esa vez creo que me discriminaron’. Como que no fui consciente en su momento y ahora que he estado reflexionando más al respecto, también por mis propias conductas hacia mi entorno, sí he dicho ‘órale, esto ha sido discriminación’, o sea sí me han discriminado en ciertos lugares”, aseveró la estrella.



Por ello, busca representar a las mujeres en el mundo del entretenimiento, según comentó en una plática para ‘El sol de México’ el 6 de mayo de 2021.

“Como mujer mexicana, morena y con mis características, tengo la oportunidad de llevar a la pantalla mujeres que no estamos acostumbrados a ver. (...) Que muchas mexicanas podamos sentirnos visibilizadas en un lenguaje audiovisual”.

Tras transformarse en Amada Díaz en la cinta ‘El baile de los 41’, Mabel Cadena debutará en el Universo Cinematográfico de Marvel con ‘Black Panther: Wakanda Forever’, donde representará a la comunidad latina junto a Tenoch Huerta.