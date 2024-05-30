Las 10 mejores series de Netflix, según la Inteligencia Artificial: ¿Estás de acuerdo con la selección?
La Inteligencia Artificial Copilot hizo una selección de las 10 mejores series de Netflix, tomando en cuenta varios géneros como romance y suspenso. ¿Qué te parece la lista? ¿Estás de acuerdo o cambiarías alguna?
Con la creciente popularidad de las plataformas de streaming, Netflix sigue siendo uno de los líderes en el mercado.
Si eres un ávido espectador y estás buscando nuevas series para ver, aquí tienes una lista de las 10 mejores series de Netflix, según diferentes criterios.
#1 'Bridgerton'
Esta serie de época, ambientada en la alta sociedad londinense, ha cautivado a millones de espectadores. Con emocionantes intrigas, mucho romance, galanes que nos hacen suspirar y outfits fabulosos (que además tienen un significado oculto), 'Bridgerton' se ha convertido en un éxito a nivel mundial.
#2 'Ashley Madison: Sexo, mentiras y escándalos'
Un thriller intrigante que explora los secretos y las traiciones en una agencia de citas en línea. La primera temporada rápidamente se posicionó entre las favoritas del público y los fans esperan ansiosos que la historia continúe con una segunda entrega.
#3 'Bebé reno'
Esta miniserie de 7 episodios está basada en una historia real y nos muestra la retorcida relación del comediante Donny Dunn con su acosadora, Martha. La historia aborda el impacto que esta situación tiene en él, mientras se ve obligado a enfrentar una experiencia traumática del pasado.
El elenco cuenta con Richard Gadd en el papel de Donny Dunn, Jessica Gunning como Martha, Tom Goodman‑Hill como Darrien y Nava Mau como Teri (¿sabías que Nava Mau es una talentosa actriz trans mexicana?).
#4 'Gambito de dama'
Esta producción nos narra la vida de una prodigiosa jugadora de ajedrez y su ascenso al estrellato. La serie fue muy bien recibida por el público y la crítica, en especial por la fabulosa actuación de Anya Taylor-Joy, una de las jóvenes promesas de Hollywood por su gran versatilidad.
#5 'Stranger Things'
Aunque no está en el Top 10 actual, 'Stranger Things' sigue siendo una de las series más populares de Netflix. Gracias a su combinación de ciencia ficción, nostalgia de los años 80 y personajes entrañables, esta serie ha dejado huella en la plataforma de streaming.
#6 'Lupin'
Esta serie está basada en las novelas de Maurice Leblanc. 'Lupin' sigue las aventuras de un ladrón maestro que busca vengarse de una injusticia. Intriga, acción y giros sorprendentes son algunos de los ingredientes de esta emocionante historia.
#7 'Sky rojo'
Es una serie de acción y suspenso que sigue a tres mujeres que escapan de un burdel y luchan por su libertad. De acuerdo con la crítica y la opinión del público, esta producción se caracteriza por tener una narrativa intensa, personajes complejos y una historia original.
#8 'Feel Good'
Una comedia dramática que aborda temas como la adicción, la identidad y las relaciones. La crítica aclamó su autenticidad y humor negro, así como la actuación de Mae Martin.
#9 'Shtisel'
Una joya escondida en Netflix. Esta serie es israelí y sigue a una familia ultraortodoxa en Jerusalén. Nos muestra personajes entrañables y una exploración profunda de la fe y la tradición.
#10 'La casa de papel'
Aunque terminó en 2021, esta serie española sobre un atraco a la Casa de la Moneda sigue siendo un éxito debido a su trama llena de giros y personajes carismáticos.