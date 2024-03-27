Películas

Películas para ver en Semana Santa y darse un momento para reflexionar sobre la fe

‘La pasión de Cristo’ de Mel Gibson o ‘Ben-Hur’ no son las únicas películas religiosas que puedes ver esta Semana Santa. A continuación te presentamos otras opciones que han sido reconocidas alrededor del mundo.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video 'La pasión de Cristo' y sus controversias: ¿Mel Gibson fue irrespetuoso con la religión?

Además de ser una fecha importante para los católicos, Semana Santa suele reunir a las familias para ir de vacaciones u organizar una reunión donde se consumen mariscos y se disfrutan de películas acordes a la festividad.

Si eres de esas personas que se quedó en casa, te compartimos algunas películas que puedes ver para hacer un maratón y reflexionar sobre la espiritualidad.

Antonio Banderas protagonizó la película 'Camino a Belén' (2023)
Antonio Banderas protagonizó la película 'Camino a Belén' (2023)
Imagen Sony Pictures Releasing/Icon Productions

Clásicos del cine que puedes disfrutar en Semana Santa

Jesús, nuestro Señor

’ (1971)

Esta película, dirigida por Miguel Zacarías, se centra en narrar los eventos clave de Jesús, desde su humilde nacimiento en Belén hasta su crucifixión en el Gólgota. La película busca retratar de manera emotiva la figura central del cristianismo, mostrando su enseñanza, milagros y el impacto que tuvo en aquellos que lo rodeaban.

‘Ben-Hur’ (1959)

Este clásico épico cuenta la historia de Judah Ben-Hur, un príncipe judío que es traicionado por su amigo romano Messala. Es una película llena de acción y aventura que también explora temas de fe y redención, por ello es ideal para ver con la familia, aunque deben tomar en cuenta que dura 3 horas con 27 minutos.

‘La Pasión de Cristo’ (2004)

Esta película de Mel Gibson narra las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo. Es una película cruda y gráfica que no es para todos, pero es una poderosa representación de la Pasión de Cristo que dividió la opinión de los internautas, ya que algunos aplauden su fiel adaptación, mientras que otros consideran que es muy violenta, e incluso desagradable, al mostrar a detalle todo lo que vivió.

‘Los Diez Mandamientos’ (1956)

Si lo tuyo son los clásicos de Hollywood y además con temática religiosa, esta es la opción perfecta para ti.

Este filme de Cecil B. DeMille narra la historia de Moisés y el éxodo de los israelitas de Egipto. A pesar de que dura 3 horas con 40 minutos, muchos creyentes religiosos consideran que es una de las mejores adaptaciones.

‘Camino a Belén’ (2023)

Esta película estuvo en cines mexicanos hace un par de meses. Esta producción musical navideña mezcla melodías clásicas y nuevas canciones pop para narrar la historia de María y José y el nacimiento de Jesús.

Antonio Banderas interpreta al como Rey Herodes, mientras Fiona Palomo u Milo Manheim son María y José respectivamente.


BONUS:

‘El Mártir del Calvario’ (1952)

Esta cinta, que forma parte de la Época de Oro del Cine Mexicano, narra la historia de Jesús de Nazaret y su sacrificio en la cruz. Este filme fue protagonizado por Enrique Rambal, Manolo Fábrega,. Consuelo Frank y Alicia Palacios. Además, es considerada un clásico del cine de nuestro país.

'Jesucristo superestrella' (1973)

Está basada en el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, esta película se centra en el conflicto entre Judas Iscariote y Jesús de Nazaret durante la semana anterior a su crucifixión.

Relacionados:
PelículasPelículas basadas en librosSemana Santa

