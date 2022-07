La creadora de 'Friends' se avergüenza de la serie: te explicamos la razón

La razón por la que la creadora de ‘Friends’ se avergüenza de la serie



‘Friends’ era una serie de los noventa que contaba las aventuras de seis amigos en Nueva York. Entre sus episodios tuvo diversos invitados especiales, como Julia Roberts, quien puso una insólita condición para salir en ella.

También aparecieron otras estrellas invitadas como Alec Baldwin, Gary Oldman, Dakota Fanning y Brad Pitt (a quién puedes ver en ‘ Spy Game’ gratis en ViX).

Sin embargo, la mayor parte de estos famosos, al igual que los protagonistas de la serie, compartían una característica en común: todas eran personas blancas.



Especialmente en años más recientes, tanto los fans de la serie como la crítica especializada habían notado la poca representación de la diversidad de razas en la serie. Esto también tomando en consideración que la trama de 'Friends' se desarrolla en Nueva York, una de las ciudades más diversas de Estados Unidos.

En una entrevista con Los Angeles Times el pasado 29 de junio de 2022, Marta Kauffman, una de las creadoras de ‘Friends’, no solo reconoció de manera abierta este error, sino que afirmó que se siente avergonzada por ello:

“He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me da vergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años”.



Kauffman comenzó a ser consciente de este error después del asesinato de George Floyd en 2020, el cual detonó movilizaciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

“Fue después de lo que le sucedió a George Floyd que comencé a luchar con el hecho de haber comprado el racismo sistémico de formas de las que nunca me di cuenta. Ese fue realmente el momento en que comencé a examinar las formas en que había participado. Entonces supe que necesitaba corregir el rumbo”.

Así busca la creadora de ‘Friends’ redimir su error



Dado que ahora Marta Kauffman se ha dado cuenta que la representación de la diversidad racial en producciones televisivas es relevante, ha decidido hacer algo para seguir problematizando el tema.

Por ello, donará 4 millones de dólares al departamento de Estudios Africanos y Afroamericanos de la Universidad de Bandeir, su alma máter. Este apoyo será usado para realizar estudios de los pueblos y culturas de África. Además, ayudará a la contratación de más académicos y expertos para generar más investigaciones especializadas.

Marta Kauffman, quien también es creadora de la serie de Netflix ‘Grace and Frankie’, afirmó además que tendrá especial cuidado en que sus próximas producciones sean inclusivas en diferentes los sentidos:

“Quiero asegurarme de ahora en adelante en cada producción que haga que seré consciente de contratar personas de color y buscar activamente a jóvenes escritores de color. Quiero saber que actuaré de manera diferente a partir de ahora. Y entonces me sentiré aliviada”.