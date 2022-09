¿’Game of Thrones’ o ‘House of the Dragon’? Fans discuten cuál tiene la escena más perturbadora

‘House of the Dragon’ y ‘Game of Thrones’ se vinculan indudablemente entre sí, como el huevo de Dreamfyre y su posible conexión con Daenerys Targaryen, pero también tienen otras similitudes (más allá de que ambas se basan en las novelas de George R.R. Martin), como las escenas gráficas que contienen.

El duelo de escenas entre ‘Game of Thrones’ y ‘House of the Dragon’



El usuario @WiCnet desató un debate en Twitter entre los fans de 'Game of Thrones': preguntó qué escena era más perturbadora, si la Boda Roja o la escena del parto de Aemma Arryn en ‘House of the Dragon’.

Esta comparación se debe a que ambas escenas pueden ser consideradas como sumamente grotescas y explícitas para los espectadores. Por una parte, la escena del parto de Aemma Arryn en ‘House of the Dragon’ muestra cómo la reina es sometida a una cesárea sin su consentimiento debido a que el rey Viserys está desesperado por tener un heredero varón.



Sin embargo, esta se lleva a cabo mientras ella está consciente y sin alguna anestesia de por medio. Es así como se puede ver gráficamente el procedimiento y el dolor de Aemma, así como toda la sangre que derrama.

Por otro lado, se encuentra la épica Boda Roja de ‘Game of Thrones’. Se trata de todo un acontecimiento para sus fanáticos, pues marcó un antes y un después en la serie de HBO.

En ella la traición se hizo presente. En medio de la boda de Edmure Tully y Roslin Frey, Walder Frey asesina a todos los invitados del Norte.

Se trata de una de las escenas más grotescas que se han visto en televisión: Talissa, quien estaba embarazada, es apuñalada varias veces en el vientre, todos los del Norte son asesinados y Robb Stark es apuñalado en el corazón, mientras que Catelyn Tully le corta la garganta a Raymund Frey.

En resumen: la Boda Roja es más que impactante. No solo por la enorme cantidad de muertes y de sangre que se pudo ver en ella, sino porque fue un giro en la trama de la serie que muchos de los fans de ‘Game of Thrones’ no se esperaban.

¿Qué escena es mejor? Esto dicen los fans de ‘Game of Thrones’



En su mayoría, los usuarios de Twitter coincidieron en que “no hay punto de comparación”, pues consideran que la Boda Roja o Red Wedding como se conoce en inglés, fue más trágica que el parto de Aemma Arryn.

Esto debido principalmente a que, dado que el parto explícito de ‘House of the Dragon’ sucedió en el primero de sus episodios, no hubo oportunidad de conectar con el personaje de Aemma, mientras que las víctimas de la Boda Roja eran personajes queridos por el público:

“La boda roja. Ni siquiera puedes comparar los dos. Primero, tuvimos a Robb Stark como personaje durante tres años, segundo, este fue el primer episodio con un personaje que apenas conocíamos. Y realmente no creo que la escena del parto fuera tan mala”



Además, destacaron que el giro inesperado que representó la Boda Roja en la trama de ‘Game of Thrones’, la hace por mucho superior:

"No derramé una lágrima ni me estremecí cuando la escena de Aemma Arryn estaba ocurriendo. Apenas conocía al personaje. The Red Wedding es el giro de trama más dramático y trágico que he visto en una serie y ni siquiera está cerca".



Sin embargo, hay quienes piensan que ambas escenas son desagradables, aunque el impacto de la Boda Roja sigue siendo superior:



A pesar de esta supremacía de la Boda Roja por encima del parto de Aemma Arryn, hubo una usuaria que destacó la relevancia de la escena de ‘House of the Dragon’, principalmente por cómo la sociedad ve a las mujeres:

"Red Wedding fue MUCHO más impactante. Sin embargo, como mujer, esa escena del parto fue un horrible recordatorio de cómo nos ve la sociedad. ¿Suplicando por su vida mientras su esposo decide matarla de una manera increíblemente dolorosa mientras la sujeta por el bebé que lleva dentro? Suena bien"