‘House of the Dragon’: Viserys predijo la caída del Rey Loco en ‘Game of Thrones'

En ‘House of the Dragon’, el rey Viserys habla sobre una profecía acerca de sus hijos, Rhaenyra y Aegon Targaryen; pero también gracias a su comportamiento se ha podido ver la razón por la cual en el futuro cae el Rey Loco en ‘Game of Thrones’.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.