La furia de Vhagar en 'House of the Dragon': ¿Por qué es el dragón más poderoso de la serie?

En la aclamada serie "House of the Dragon", basada en la obra de George R.R. Martin, uno de los dragones más temidos y letales es Vhagar. Este dragón, conocido por su ferocidad y poderío, ha dejado una marca imborrable en la historia de Westeros, pero ¿qué hace a Vhagar tan formidable y letal en la serie? te explicamos.

Historia de Vhagar, el dragón más poderoso de 'House of Dragon'

Vhagar es reconocido como uno de los dragones más poderosos de la historia de Westeros. Criado por Aegon el Conquistador, el legendario fundador de la Casa Targaryen, Vhagar fue uno de los tres dragones que ayudaron a Aegon a someter los Siete Reinos y unificarlos bajo su reinado. Sin embargo, lo que lo distingue de sus compañeros dragones es su longevidad e historial de participación en algunas de las batallas más cruciales de Westeros.

Vhagar es letal gracias a su combinación de fuerza y destreza en el combate. Por si fuera poco su tamaño es imponente, tanto así que podía oscurecer el cielo en segundos, además, su capacidad para lanzar fuego de manera precisa y devastadora lo convirtió en una arma temible tanto en el aire como en tierra firme.

Pero lo que realmente establece a Vhagar como el dragón más letal es su historial de victorias en batalla. Durante la Guerra de la Conquista, Vhagar desempeñó un papel crucial en la conquista de Harrenhal y en la Batalla de Gulltown, demostrando su capacidad para cambiar el curso de una batalla con su presencia imponente y su aliento de fuego.

También era conocido por su longevidad. A lo largo de los años, Vhagar participó en numerosas conquistas, volviéndose en una figura legendaria en Westeros.

El 'robo' de Vhagar en 'House of Dragon' marca un evento importante en la trama

Dentro de la serie televisiva 'House of Dragon', Vhagar es el dragón más poderoso, ya que supera en fuerza y tamaño a todos los demás de la actual Casa Targaryen, como Caraxes, Syrax y Vermax, solo por mencionar algunos.

Su dueña al inicio de los capítulos era Laena Velaryon, quien se convierte en la segunda esposa de Daemon Targaryen, pero fallece al pedirle a Vhagar que la queme viva, después de fracasar para parir a su tercer hijo.

A pesar de que legítimamente la nueva jinete del imponente dragón sería Baela, hija de Laena, Aemond Targaryen es quien termina por montarla y en la disputa por su acción, el príncipe termina perdiendo un ojo.

Años después en un actor de rebeldía, Vhagar desobedece a Aemond y termina matando a Lucerys Velaryon y a Arrax, lo cual es otra prueba de lo peligroso que es dicho dragón.