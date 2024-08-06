¿Existieron las mujeres piratas como Sharako Lohar de 'House of the Dragon'?

Video ¿Daemon es el Night King? Teoría toma fuerza luego de su visión en el último capítulo de 'HOTD'

El octavo y último capítulo de la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ nos presentó a un nuevo personaje, la almirante Sharako Lohar, comandante de la armada de la Triarquía, que se une a los Verdes en la guerra contra los Targaryen.

En la serie de HBO, es presentada como una mujer que usa pronombres masculinos y aparentemente tiene varias esposas.

Este personaje interpretado por Abigail Thorn, llamó la atención cuando Tyland Lannister, miembro del consejo del rey, viaja a Essos para negociar con ella y obtener su alianza para romper el bloqueo de King's Landing.

A pesar de su reticencia inicial, los piratas exigen los Peldaños de Piedra a cambio de su ayuda. Tyland se encuentra frente a frente con la imponente almirante Sharako Lohar quien lo somete a pruebas extremas antes de acceder a colaborar con él. Al final del capítulo, Lohar acepta participar en una batalla naval en la Garganta.

Sharako Lohar tendrá un papel importante en la batalla de Gullet, la más sangrientas que se hayan visto en Westeros. Imagen HBO Max.

A diferencia de su representación en la serie, en los libros el personaje de Sharako Lohar solo se menciona brevemente y sin detalles significativos.

La novela ‘La princesa y la reina’ de George R.R. Martin se refiere a Lohar de manera ambigua, sin especificar su género. Incluso en la versión completa de ‘Fire & Blood’, las referencias a ella son mínimas y lo describen como un hombre.

La serie promete explayar su papel en la tercera temporada, presentándola como una temible villana que se enfrentará a Corlys Velaryon.

La inclusión de un rol femenino en el mundo pirata de ‘House of the Dragon’ no es solo un recurso narrativo, también nos recuerda a las auténticas mujeres piratas que existieron en la historia. Estas mujeres desafiaron las normas de su tiempo y dejaron una marca en la historia marítima.

En las páginas de la Historia existen muejres piratas que se convirtieron en la pesadilla en alta mar de los navegantes de la época. Imagen Wiki commons

Awilda, la pirata que se convirtió en reina

Alwilda fue una joven princesa vikinga del siglo V, hija del rey Synardus, que se rebeló contra el matrimonio arreglado con el príncipe Alf de Dinamarca. Disfrazada de marinero, escapó con sus amigas y se unió a una tripulación pirata, convirtiéndose en su capitana. Alwilda aterrorizó el mar Báltico hasta que fue confrontada por el propio príncipe Alf, quien quedó tan impresionado por su valentía que la joven princesa se casó con él y se convirtió en reina de Dinamarca.

Jeanne Belleville, 'La tigresa bretona'



Jeanne de Belleville, conocida como ‘La tigresa bretona’, también cambió su destino tras la injusta ejecución de su esposo, Oliver IV de Clisson.

En venganza, vendió sus propiedades y financió una flota pirata que atacó barcos franceses, ganándose una temida reputación en la costa de Normandía.

A pesar de su éxito inicial, su flota fue finalmente derrotada, y Jeanne se retiró a Inglaterra con sus hijos.

Imagen Shutterstock

Grace O’Malley, 'La reina del mar de Connaught’



Otra figura notable fue Grace O’Malley, la ‘Reina del mar de Connaught’. Nacida en Irlanda en 1530, se convirtió en pirata tras la muerte de su esposo y tomó el control de los barcos de su padre.

Sus incursiones contra barcos mercantes ingleses la llevaron a un enfrentamiento con la Marina Real. Finalmente, fue capturada, pero logró negociar su libertad y una alianza con la reina Isabel I de Inglaterra.

Imagen Shutterstock

Anne Bonney y Mary Rea, las piratas del Caribe



Anne Bonney y Mary Read, dos mujeres piratas del Caribe del siglo XVIII, también hicieron historia. Anne abandonó a su esposo para unirse al pirata John Rackham, mientras que Mary se disfrazó de hombre para servir en el ejército antes de unirse a la tripulación de Rackham.

Juntas, saquearon barcos en el Caribe hasta que fueron capturadas en 1720. Aunque fueron condenadas a la horca, su ejecución se pospuso debido a sus embarazos. Mary murió en prisión, mientras que Anne logró escapar y desapareció sin dejar rastro.

Rachel Wall y Ching Shih, dos piratas de cuidado



Rachel Wall, la primera pirata americana, y Ching Shih, la corsaria más poderosa de la historia, también destacan en este peculiar círculo de mujeres.

Rachel, originaria de Pensilvania, se convirtió en pirata junto a su esposo y, tras la muerte de su marido, continuó su vida delictiva en Boston hasta que fue ejecutada.

Imagen Shutterstock



Ching Shih comandó una flota de 2 mil barcos y 50 mil marineros en el siglo XIX, y estableció un estricto código de conducta, lo que la convirtió en una de las figuras más exitosas de la piratería.

Estas historias de mujeres piratas muestran que la valentía y la determinación no conocen género. Así como Sharako Lohar se enfrentará a desafíos en ‘House of the Dragon’, estas piratas también hicieron frente y superaron enormes obstáculos en sus propias épocas, dejando un legado de astucia y coraje que ha permanecido a través del tiempo.