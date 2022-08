'House of the Dragon' mencionó la maldición de Valyria: ¿por qué casi desaparecen los Targaryen?

El estreno de ‘House of the Dragon’ mostró muchas referencias a 'Game of Thrones' , entre ellas una mención a la Maldición de Valyria, un evento que antecede los acontecimientos de ambas series.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.