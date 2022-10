'House of the Dragon': las muertes del episodio final explicadas por uno de los creadores

Aunque aún faltan muchos sucesos por ver en la trama de ‘House of the Dragon’ (como el fatal destino de Alicent Hightower), la primera temporada llegó a su final.

Y al mero estilo de ‘Game of Thrones’, su último episodio se vio marcado por la muerte. Un 'showrunner' de la serie explicó el significado detrás de estas pérdidas.

‘House of the Dragon’: las muertes del episodio final explicadas



Fue imposible no notar las similitudes entre el primer y el último episodio de ‘House of the Dragon’. La serie inició con un trágico parto y cerró de la misma manera.

Y es que después de que Rhaenyra Targaryen se enterara de que su padre había muerto y de que Aegon había sido coronado como rey (en lugar de ella), tuvo un aborto espontáneo.

En entrevista con Deadline, uno de los showrunners de la serie, Ryan Condal, habló sobre estas similitudes, y aunque afirmó que había “mucha simetría” entre ambas, cuando se le preguntó si estaba planeado que la serie empezara y terminara con dos partos fallidos, respondió lo siguiente:

"No. Me refiero a que hay mucha simetría hermosa en esta temporada. También comenzó con un paseo en dragón y terminó con un paseo en dragón. Hay mucho simbolismo que sacar. Pero sí, creo que nos dimos cuenta en el dominó de los eventos que sucedieron en el episodio final, un aspecto fue vincular el nacimiento horrible que sale terriblemente mal en el piloto con otro nacimiento horrible que sale mal en el final. Es madre e hija. Es la hija de la mujer que murió en el piloto que ahora tiene este parto tan difícil. Ese siempre fue su miedo, el nacimiento es un campo de batalla y ahora Rhaenyra se encuentra en guerra y esta es su propia batalla. Está teniendo un aborto espontáneo, sabe que no ha avanzado lo suficiente en su término como para tener un bebé viable. Es la época medieval. No hay unidad de bebés prematuros en el hospital del maestre"



Es decir, para los creadores de ‘House of the Dragon’ los partos son vistos como campos de batalla para las mujeres, y eso es lo que buscaron reflejar a través de estas escenas.

¿Qué significa la muerte de Lucerys para el futuro de ‘House of the Dragon’?



Otra muerte que marcó el final de temporada de ‘House of the Dragon’ fue la de Lucerys Velaryon a manos de Vhagar, el dragón de su tío Aemond.



Como se pudo ver al final del décimo episodio, esta noticia no solo entristeció a Rhaenyra, sino que también encendió su ira.

Perdió a dos hijos en un lapso muy corto de tiempo, hechos que la harán emerger como una líder aún más despiadada para la temporada dos de la serie (la cual es posible que se estrene en 2024).

La Danza de Dragones oficialmente ha iniciado, y la muerte de Lucerys es tan solo la primera de una larga lista de pérdidas de sangre Targaryen.

Y es que según el libro ‘Fire and Blood’ de George R.R. Martin, Rhaenyra le pedirá a Daemon que vengue la muerte de su hijo.

Para ello moverá a sus conexiones para infiltrarse en la Fortaleza Roja para recurrir al “hijo por hijo” en lugar del “ojo por ojo”.



Será así como los Negros asesinarán al hijo mayor (y el heredero) de Aegon y Helaena, para dejar mandar un claro mensaje de guerra.