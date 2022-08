Parejas del elenco de ‘House of the dragon’ en la vida real: de Laena Velaryon a Daemon Targaryen

El elenco de la serie de HBO Max ‘House of the Dragon’ (2022) sorprendió a los fans de ‘Game of Thrones’ con sus intrigas políticas y amorosas. Claro que en la vida real, las parejas de los actores también llaman la atención de sus seguidoresPero antes de que sigas,entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.