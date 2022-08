'House of the Dragon' se inspiró en una historia de la vida real: fue una terrible guerra

Después de que llamaran “bajita y regordeta” a Emilia Clarke en la premiere de 'House of the Dragon' en Australia, la nueva serie de HBO MAX por fin se estrenó en la plataforma de streaming el 21 de agosto del 2022.

El show tiene lugar 200 años antes de los eventos de 'Game of Thrones' y narra la historia del clan Targaryen, de cómo sus miembros intentan desesperadamente hacerse con el poder del trono de Westeros.

Lamentablemente, hacerse con el Trono de Hierro no será sencillo para la princesa, ya que el hermano del rey, Daemon Targaryen y varios miembros de la corte no están de acuerdo con su nueva asignación y buscan el poder para su propio beneficio.

Si bien 'House of the Dragon' se basa en la novela 'Fire & Blood' de George R.R. Martin, también parece estar inspirado en un evento de la vida real que cambió la historia de Reino Unido.